Alba Parietti choc, foto di C…apri in primo piano/ Corpo mozzafiato: fan impazziti

“La vita è come un’eco: se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii.” scrive Alba Parietti citando James Joyce, nella didascalia di uno dei suoi ultimi post. Su Instagram la nota showgirl e opinionista televisiva ha condiviso alcuni momenti che la vedono in vacanza, in barca, attraverso la costiera amalfitana. Da Napoli ad Amalfi per arrivare oggi nella splendida Capri: la Parietti mostra non solo le bellezze nostrane ma anche le sue bellezze. Così si è fatta immortalare in costume da bagno, in piedi in barca, mentre mostra ai follower le spalle e un lato b perfetto. Un fisico mozzafiato e in perfetta forma quello esibito su Instagram dalla showgirl, in bikini marrone.

Alba Parietti, la foto del Lato B fa impazzire il web

Alba Parietti si sta dunque godendo qualche giorni di relax e condivide alcuni di questi momenti con i suoi tantissimi utenti. Non sono infatti mancati commenti alle ultime foto e, soprattutto, all’ultima. Molti si sono infatti complimentati per il suo fisico: “Complimenti Alba, sembri una ventenne.” ha scritto un utente, “Cosi’ susciti un pizzico di sana invidia” ha commentato ancora un’altra. E ancora si legge: “Veramente una scultura. Alba sei la perfezione. Complimenti!”, “Sei davvero fantastica Alba, davvero susciti invidia anche in questa foto”; “Ma quanti anni hai? Assurdo, che fisico”, ha poi notato un altro follower. Insomma, Alba Parietti ha lasciato davvero tutti senza parole!

Visualizza questo post su Instagram @missbikiniluxe Capri Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti) in data: 27 Giu 2020 alle ore 9:06 PDT





