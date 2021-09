Alba Parietti “Christopher Lambert? Un tira e molla”/ “Abbiamo replicato 3 volte ma…”

Nella passate ore Alba Parietti ha postato su Instagram alcuni scatti che la ritraggono con Christopher Lambert, l’attore hollywoodiano i quali avrebbero avuto una storia di qualche mese, seguita da un ritorno di fiamma circa venti anni dopo. Le foto pubblicate sono saltate fuori durante una serata all’insegna dei ricordi nella quale Alba si dedicava a sfogliare un album. “Questa sera sfogliavo un album di foto e sono saltate fuori queste… il mio tira e molla con Christopher Lambert”, ha commentato la Parietti.

Alba Parietti Vs Diletta Leotta "Apra qualche giornale"/ "Si vesta lei da candelabro"

Il suo è stato un pensiero sincero che Alba ha voluto condividere con i suoi tanti follower, e rivolgendosi a loro ha confidato: “Non c’è niente che mi faccia male nel rivedere ciò che ha fatto parte della mia vita”. In alcuni casi, ha aggiunto, sono state “passioni”, in altri “amori veri più profondi che sono durati nel tempo, oltre la storia oltre la vita e la morte”. Parlando di quello che c’è stato tra lei e l’attore 64enne ha ammesso: “Forse c’era il reciproco compiacimento, narcisistico”. Nonostante questo però, Alba ha voluto precisare: “Ma una cosa è certissima, abbiamo riso così tanto, insieme tantissimo come ragazzini”.

Alba Parietti drag queen per Marcella Bella/ L'imperdibile gaffe in tv, la cantante la scambia per un uomo

Alba Parietti e Christopher Lambert: “Forse recitavamo ma…”

Sfogliando l’album dei ricordi, Alba Parietti si è inevitabilmente soffermata proprio sul periodo vissuto con Christopher Lambert che oggi considera “stupendo” e del quale ha detto: “Anche di lui conservo il ricordo di momenti divertenti, di amore, romantico e allegro pieni di emozioni. Difatti abbiamo replicato almeno tre volte” – nel ’96, nel 2000 e nel 2016, dice – “finite sempre in disastrosi finali, ma ci riprovavamo spesso”. La Parietti di fronte a questo ricordo si è posta una serie di domande: “Era un amore, non lo era, recitavano entrambi ? Chi lo sa… ma siamo stati felici in quei momenti. Forse recitavano entrambi una parte che ci piaceva”. Nonostante tutto conserva un bel ricordo del periodo felice trascorso insieme all’attore.

Alba Parietti: "Critiche? Sono un monumento nazionale"/ "Niente scalfisce il mio ego"

Alba ha poi ammesso di non essere mai riuscita ad amare qualcuno per sempre: “non ne sono capace, la noia distrugge tutto e non sono capace di rassegnarmi all’abitudine, ma quasi a tutti ho poi voluto bene per sempre”, dice, parlando degli uomini che sono entrati nella sua vita. Alcuni di loro però, li ha amati tantissimo “anche quando la passione era finita ci eravamo già lasciati”. Queste sono state e saranno per sempre, per lei, delle persone importanti. Proprio ciò che prova per gli amori passati sa che potrebbe disturbare un nuovo amore, ma la Parietti spiega: “non posso cancellare sentimenti che ho”. A differenza della definizione di “mangiatrice di uomini” che le è stata attribuita, lei si dice piuttosto una “divoratrice di attimi, di vita”. E chiosa: “Non sono superficiale mai. Nemmeno quando me ne vado per sempre”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)





© RIPRODUZIONE RISERVATA