Alba Parietti, a 15 anni dalla triste morte della mamma, ha condiviso sui social un pensiero struggente: “Generosa fino alla fine…”.

Nel tempo abbiamo imparato a conoscere ed amara la sua verve, il suo carisma; Alba Parietti ci ha abituati ad una tempra irriducibile, sempre senza peli sulla lingua, schietta e amante dei sorrisi. Eppure, c’è un lato di leti che non sempre lascia trasparire e che è fonte di dolore, tenerezza e amore. Nella giornata di ieri, la conduttrice e showgirl ha scelto i social per mostrarsi anche nella sua debolezza, lasciando trasparire la sua parte vulnerabile e ferita. Il 21 ottobre del 2010 – ieri ricorrevano 1 15 anni – ha perso la sua amata mamma. Un dolore ovviamente vivido ancora oggi, un vuoto che non può mai essere colmato; al massimo lenito e curato giorno dopo giorno.

“All’improvviso un ictus, in poche ore è stata dichiarata la tua morte cerebrale… Quei tre giorni sono stati i più difficili della mia vita”, inizia così Alba Parietti ricordando quello che accadde 15 anni fa e l’agonia che in poco tempo, oltre che improvvisamente, la separò dalla sua amata mamma. “Eri una donna perfetta, in salute, che aveva sempre vissuto lontano da medici e ospedali”, parole che mettono in evidenza come la conduttrice venne appunto spiazzata da quel dolore improvviso.

Alba Parietti, struggente il ricordo della mamma: “Mentre piangevamo disperati…”

Alba Parietti si concede al racconto della sua amata mamma, delle esperienze difficili che l’hanno forgiata: “…Tuo fratello era stato rinchiuso forzatamente in manicomio per 25 anni…”. La parte più toccante riguarda però gli attimi finali, la scelta che la donna ha compiuto prima di salutare questa terra al fine di dare un senso all’insegna dell’amore anche in un momento così inesorabile dal punto di vista della sofferenza e del dolore. “Conoscendo la tua generosità, sapevamo che avresti detto di sì”, Alba Parietti e i suoi familiari hanno così deciso di donare gli organi della mamma prossima a passare a miglior vita: “…Mentre piangevamo disperati, qualcuno grazie a te stava festeggiando il ritorno alla vita”.

Struggente anche la conclusione, la presa di coscienza di Alba Parietti rispetto a quanto lasciare andare la propria mamma sia la cosa più difficile mai provata. “Ma l’ho fatto con la consapevolezza che, anche con il tuo ultimo gesto, hai continuato ad essere generosa con chi soffre e ad amare”.