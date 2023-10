Alba Parietti: “Con Fabio Adami è stato amore a prima vista”/ “Primo incontro in treno, io fuggii ma lui…”

Alba Parietti racconta il primo incontro col fidanzato Fabio Adami a La Volta Buona

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Alba Parietti e Fabio Adami. “Stiamo insieme da un anno e otto mesi”, ha dichiarato l’attrice, conduttrice e showgirl a La Volta Buona, nel corso dell’intervista rilasciata a Caterina Balivo. Quello con Fabio è stato d’altronde un vero e proprio colpo di fulmine, nato in treno: “Io conobbi il mio fidanzato Fabio, il mio grande amore, in treno, e fu un incredibile colpo di fulmine dal quale io fuggii. – ha raccontato Parietti – Siccome noi non ci siamo parlati ma solo adocchiati, mi vergognai, quindi fu lui il gentiluomo che mi venne a parlare, mi scese anche la valigia dal treno, eppure io timidamente fuggii.”

Fabio però non si arrese al suo sfuggirgli: “Lui mi seguì con un biglietto da visita. – ha aggiunto Alba su Rai Uno – Poiché questi approcci in treno capitano anche con persone che non gradisco, anzi quasi sempre, invece in quel caso io lo guardai con molto interesse e mi piacque molto. Lui mi diede questo biglietto da visita e io gli mandai un messaggio, nonostante fossimo in periodo di Covid e io avessi visto solo il 50% della sua faccia. Infatti nel messaggio gli ho scritto: ‘Sarei curiosa di vedere l’altra metà della faccia’. E da lì fu amore a prima vista.”

Alba Parietti: “Fabio è l’uomo ideale, la storia che non ti aspetti”

Ironia della sorte, il successivo incontro dopo quello fu ancora una volta in treno: “Ci siamo poi sentiti per 10 giorni consecutivi con messaggi, poi ci siamo rivisti sul treno, per combinazione, e da lì non ci siamo mai più lasciati. Stiamo insieme da un anno e otto mesi. È la storia ideale, quella che non ti aspetti.” Per Alba, Fabio Adami è un uomo dai tanti pregi: “Lui è molto serio, dolce, calmo, riservato, della sua vita privata non si sa niente, l’aveva sempre tenuta gelosamente riservata ma questo prima di me.”

