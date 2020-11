Alba Parietti, confronto con Tommaso Zorzi?/ Francesco Oppini “Siete molto simili…”

Alba Parietti continua a seguire con estrema attenzione le vicende che vedono protagonista il figlio Francesco Oppini nella Casa del GF Vip 5. In particolare, ad appassionare la conduttrice ed opinionista è soprattutto il rapporto di amicizia, controverso e per nulla semplice, con l’influencer milanese Tommaso Zorzi. Nonostante i loro alti e bassi, Zorzi e Oppini hanno dimostrato di provare dei sentimenti molto forti l’uno per l’altro. Dopo essersi duramente scontrati, complici anche una serie di fraintendimenti, Tommaso avrebbe ritrovato la fiducia nell’amico Francesco. Le strategie, almeno nel loro rapporto, sarebbero state messe da parte in questo momento. Sugli attriti che avevano caratterizzato gli ultimi giorni si era ampiamente espressa su Instagram anche Alba Parietti che aveva detto la sua senza peli sulla lingua. In seguito alla notizia del chiarimento tra il figlio e l’influencer, la Parietti aveva dichiarato: “E’ sempre bello capirsi e darsi seconde possibilità. Quello che penso io e’ che l’amicizia vera la vedremo nel tempo e fuori dai giochi. In bocca al lupo ad entrambi”. La serenità negli occhi di entrambi aveva fatto tirare un sospiro di sollievo anche ad Alba che, nonostante le forti critiche, una settimana fa aveva avuto modo di confrontarsi in occasione di un suo intervento a sorpresa al GF Vip. La Parietti, da madre bisognosa di difendere il proprio figlio, si era detta pronta a cambiare idea su Zorzi: “Tu mi piaci molto. Trovo che tu abbia una grande intelligenza e una grandissima sensibilità e si vede tutta. Però attenzione: le persone vanno conosciute a fondo”, aveva detto.

ALBA PARIETTI, LA RITROVATA AMICIZIA TRA IL FIGLIO FRANCESCO OPPINI E TOMMASO ZORZI

Il giorno successivo all’intervento in diretta di Alba Parietti al GF Vip, il figlio Francesco Oppini aveva manifestato il timore che la madre potesse presto entrare nella Casa per un confronto con l’amico: “Siete molto simili su alcune cose tu e Tommi”, aveva detto rivolgendosi alla telecamera. Zorzi aveva quindi lanciato un appello: “Ti aspetto!”. Alba accetterà il confronto in diretta con l’influencer? Ieri, intanto, la Parietti attraverso la sua pagina Instagram è tornata nuovamente sulla ritrovata serenità tra il figlio e Tommaso, pubblicando la foto di un loro abbraccio giunto all’apice di un momento di grande confidenza reciproco. La conduttrice ha voluto dedicare ad entrambi una frase intensa nata dalla penna di David Maria Turoldo: “Penso che nessun’altra cosa ci conforti tanto, quanto il ricordo di un amico, la gioia della sua confidenza o l’immenso sollievo di esserti tu confidato a lui con assoluta tranquillità: appunto perché amico. Conforta il desiderio di rivederlo se lontano, di evocarlo per sentirlo vicino, quasi per udire la sua voce e continuare colloqui mai finiti”. Ha fatto seguito un pensiero di Jorge Luis Borges basato sempre sull’importanza dell’amicizia. Un modo, da parte dell’ex showgirl, per accogliere e in qualche modo proteggere in maniera materna un rapporto fragile ma intenso tra il figlio e l’amico.



