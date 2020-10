Alba Parietti, crisi figlio Francesco Oppini/ “Ottobre mese di perdite e dolori”

Alba Parietti sui social ha scritto un lungo post dedicato al figlio Francesco Oppini che ha vissuto un momento difficile e di crisi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. Le ultime ore non sono state facili per il figlio della Parietti e Franco Oppini che, dopo lo scherzo di Tommaso Zorzi, si è inombrato. Anche questa mattina il concorrente si è svegliato e poco dopo è scoppiato in lacrime trovando nei compagni Andrea Zelletta, Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah spalle forti su cui appoggiarsi e con cui parlare di cosa sta vivendo. Una vera e propria crisi per il figlio di Alba Parietti che, resasi conto dell’umore di Francesco, ha pensato bene di postare un lunghissimo post su Instagram condividendo con tutto il suo pubblico (e gli haters) alcuni retroscena sulla loro vita. “Il mese di ottobre è una tragedia ogni anno. Troppe perdite incolmabili, improvvise troppi ricordi tristi e angoscianti. Luana la Nonna. In pochi giorni si concentrano i più grandi dolori di tutta una vita. E fanno male” – ha scritto la conduttrice televisiva facendo chiaramente riferimento a Luana, la ex fidanzata scomparsa di Francesco morta in un incidente stradale proprio nell’ottobre del 2006.

Alba Parietti: “Francesco Oppini e Tommaso Zorzi? Futili discussioni”

Francesco Oppini è triste all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. Lo scherzo di Tommaso Zorzi che ha dichiarato tutto il suo amore al figlio di Alba Parietti, qualcosa è cambiato nell’umore del concorrente che in queste ore è apparso spento e malinconico. Proprio questa mattina Francesco ha ricordato la ex fidanzata Luana; un ricordo che l’ha fatto scoppiare in lacrime nella casa visto che l’ottobre di quattordici anni fa si è ritrovato costretto a dire addio alla sua donna morta in un incidente stradale. Non solo, sempre nel mese di Ottobre, Francesco ha perso l’amatissima nonna. Un mese difficile quindi per il concorrente come ha voluto sottolineare la madre Alba Parietti che si è soffermata anche sul litigio tra il figlio e Tommaso Zorzi. ” Vedo malessere diffuso per entrambi e non solo. Ognuno ha i suoi fantasmi i suoi dolori i suoi affetti fuori dalla porta. Per sopravvivere in situazioni stressanti ci vuole generosità empatia e comprensione. Bisogna mettere da parte se stessi e mettersi nei l’anni altrui” – ha scritto la Parietti. Intanto Oppini ha cercato un confronto con l’amico Tommaso Zorzi dicendogli: “il tuo scherzo mi ha messo in imbarazzo” con la mamma Alba che sui social ha commentato così l’accaduto: “futili discussioni che lì sembrano enormi ma non sono niente. Sono incomprensioni da poco, un po’ di stress, malinconia, stanchezza ed egoismo”.



