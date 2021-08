Alba Parietti: “Critiche? Sono un monumento nazionale”/ “Niente scalfisce il mio ego”

L’ultimo post pubblicato su Instagram da Alba Parietti è dedicato a tutti coloro che cercano di buttare fango sulla sua persona e sul personaggio televisivo che rappresenta. Con una serie di filmati in cui le persone la omaggiano con urla e applausi, la Parietti ammette che nulla scalfirà “il mio ego granitico costruito sulla consapevolezza di essere una persona che ciò che ha se l’è ampiamente meritato”.

“Sono e rimango l’Alba nazionale, – ha invece ribadito la celebre showgirl e opinionista – vecchia, rugosa, rifatta, con botox, senza …trattasi di monumento nazionale cari, (può cag*rmi anche un piccione in testa rimango monumento non mi si schioda, non si cancella la mia storia e la mia personalità con 4 fake petulanti senza coraggio)”, ha quindi ammesso senza peli sulla lingua. Nel lungo post, la Parietti sottolinea di aver vissuto finora una vita meravigliosa, durante la quale è stata “una donna libera, indipendente, appagata, che ha costruito rapporti umani.”

La sicurezza acquisita con anni di successi è, per Alba Parietti, impossibile da scalfire. È per questo che invita gli hater a smettere di criticarla: “Insultando chi odiate, non farete altro che alimentarne popolarità e interesse.”, replica. E aggiunge “compatisco chi mi insulta e cerca disperatamente il modo di smontarmi. Missione impossibile sono fiera di tutto ciò che sono anche di avere 60 anni, sarò fiera di averne 70/80/90”.

Ricorda allora alcuni dei momenti più soddisfacenti della sua vita, come quelli condivisi su Instagram accanto a questo sfogo. Infine, lancia la stoccata: “ma non vi capiterà tranquilli haters, chi passa la vita a invidiare non combina mai nulla”.

