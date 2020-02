Alba Parietti, dedica a Franco Oppini/ “Litighiamo ma ci stimiamo e ora..”

E alla fine sembra proprio che gli “antenati” delle coppie e delle famiglie allargate moderne siano stati proprio Alba Parietti e Franco Oppini. I due si sono amati, rispettati ma anche scontrati e lasciati ma a tenerli insieme c’è sempre stato il loro amato figlio ed è proprio questo che spesso fa da collante tra due ex, soprattutto come in questo caso. Alba Parietti non lo ricorda spesso, almeno in pubblico, ma in queste ore ha voluto fare un piccolo strappo proprio in occasione del compleanno del suo ex marito che oggi compie 70 anni. Proprio per augurargli il meglio ha voluto ripercorrere la loro vita da ex, amanti e litigiosi divorziati, ma anche di quanto intenso sia stato il loro rapporto e di come la loro, proprio insieme ad Ada Alberti, sia stata sempre una famiglia, qualsiasi cosa sia successa. Lei stessa scrive nella sua lunga dedica su Instagram: “In questi 40 anni sono accadute tante cose, ci siamo conosciuti, sposati, separati , abbiamo anche litigato, ma ci siamo sempre rappacificati sempre nell’interesse di Francesco e nel rispetto dei nostri cari che sono stati cari ad entrambi”.

GLI AUGURI DI ALBA PARIETTI A FRANCO OPPINI

La lunga dedica di Alba Parietti, presa di mira dagli haters per via di qualche piccolo errore, continua poi raccontando dell’affetto che li ha legati ma, soprattutto, di quello che ha tenuto insieme anche le loro madri ma anche quello che li ha tenuti insieme ai loro rispettivi parenti, fratelli, suoceri e poi continua: “Ci sono state gioie immense e tragedie , sempre stretti tutto insieme per superarle . Ci siete sempre stati . Tutti . Litighiamo ma ci stimiamo e ci vorremo sempre bene . Quindi è andata bene“. Poi arrivano i suoi auguri sinceri: “Sembra incredibile . Hai 70 anni …. Che bella vita abbiamo vissuto . Auguri cari Franchino…😂ci vogliamo tutti bene e ci siamo sempre stati , in fondo a modo nostro Ada compresa siamo sempre stati una famiglia . ❤️😉😉 Tanto Auguri Franco”.

