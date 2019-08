Alba Parietti, dedica a Nadia Toffa/ “Su di te cattiveria e ignoranza” ma è polemica!

Solo pochi giorni fa si celebravano i funerali di Nadia Toffa. Tantissimi i messaggi che la Iena ha ricevuto e continua a ricevere e ai quali oggi si aggiunge quello di Alba Parietti. Anche l’attrice e opinionista ha voluto salutare la Toffa con un sentito messaggio. “Cara Nadia, – esordisce la Parietti – Scrivo a te , perché solo a te sento di dovere raccontare ciò che accade dopo che tu sei partita per il viaggio che non avresti voluto fare”. La Parietti racconta del loro unico incontro che fu però molto divertente e di come da allora “ci siamo scambiate i telefoni e in questo periodo molte volte scritte.” In questi messaggi difficilmente hanno parlato della malattia, spesso invece “della vicinanza e dell’effetto che ti arrivava e per contro il dolore che ti dava la gente, che giudicava, confutava , discuteva, insultava, metteva in discussione la tua situazione, quello che dicevi a proposito e come affrontavi il dolore e la tua paura.”

Alba Parietti pensa a Nadia Toffa ma scatena la polemica

Alba Parietti ripensa alle accuse che Nadia Toffa ha subito anche durante la malattia e la lotta contro il cancro. “sei stata giudicata, scrutata da chi nell’ignoranza e nella cattiveria giudicava persino tua voglia disperata di attaccarti , con il sorriso alla vita.” Così racconta di come, il giorno della morte di suo padre “sono finita in un piano bar a cantare e festeggiare un amico per il suo compleanno. Ho persino riso, tutta la notte. Non me ne vergogno.” parole queste che sollevano però la polemica. Se, infatti, la dedica a Nadia Toffa ha commosso molti dei suoi utenti, il fatto che sia finita a parlare di se stessa non è piaciuto. Ecco perché c’è chi scrive: “Anche in questo caso sei finita a parlare di te stessa. Manie di protagonismo?”





