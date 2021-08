Alba Parietti drag queen per Marcella Bella/ L’imperdibile gaffe in tv, la cantante la scambia per un uomo

Alba Parietti fa una sorpresa all’amica Marcella Bella nello show “Canzone Segreta” di Serena Rossi, ma non viene riconosciuta dalla cantante. Cosa è successo? E’ finita male la sorpresa che la Parietti ha messo in scena per l’amica Marcella Bella; la showgirl, infatti, ha deciso di stravolgere il suo look vestendo i panni di una drag Queen con tanto di parrucca bianca, body e stivaloni argentati. Un look davvero pazzesco che giocava sui ruoli uomo-donna quello portato sul palcoscenico dalla Parietti che per l’occasione ha dedicato all’amica il brano “Nell’aria”. La Bella ha apprezzato molto la performance, ma non ha riconosciuto la Parietti al punto da chiedere: “ma questa bella signora chi è?”.

La reazione della Bella ha gelato sia la Parietti che la padrona di casa Serena Rossi soprattutto perchè sono amiche da tantissimi anni. Proprio l’Alba nazionale, infatti, aveva confidato di non essersi mai persa un compleanno della cantante che, una volta scoperta l’identità della Parietti, ha confessato: “l’ho scambiata per un uomo”. Sembra impossibile, parlando della splendida Alba, ma è accaduto veramente.

Marcella Bella non riconosce Alba Parietti a Canzone Segreta

L’esibizione di Alba Parietti come drag queen per l’amica Marcella Bella a Canzone Segreta ha fatto impazzire il pubblico dei social. Il siparietto tra la conduttrice e la cantante, infatti, ha attirato l’attenzione del popolo del web che ha promosso a pieni voti la performance della Parietti in versione drag. “Alba, questa volta il picco te lo meriti tutto” ha scritto un utente descrivendo la cosa come un momento iconico.

Non solo, sul web in tantissimi hanno associato Miss Alba Parietti a Lady Gaga per via del look eccentrico con tanto di parrucca bianca, body e stivaloni argentati. Peccato che la sua grande amica Marcella Bella non l’abbia riconosciuta, ma del resto proprio questa cosa ha divertito il pubblico dei social che ha fatto schizzare gli hashtag #canzoensegreta e #AlbaParietti.

