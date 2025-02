Sembra proprio che Alba Parietti sia tornata single dopo tre anni di relazione con Fabio Adami. I due erano andati immediatamente a convivere ma di punto in bianco tutto sembra essere crollato. A diffondere il rumor è stato Dagospia, il quale ha dichiarato che sarebbe stata proprio Alba Parietti a lasciare la casa del compagno. Per ora nessuno di loro due ha rilasciato dichiarazioni, ma fonti vicine alla coppia si sono espresse eccome.

Alba Parietti e il compagno Fabio Adami si sono lasciati?/ L’indiscrezione: dopo l’incidente a Courmayeur…

Alba Parietti e Fabio Adami si sono lasciati? Pare che la storia d’amore sia precipitata appena dopo l’incidente di Courmayeur. Da quel momento, complici le incomprensioni, il disagio e il nervoso, le liti si sono fatte sempre più accese tanto che lei avrebbe messo un punto definitivo nella storia con il manager. Secondo quanto scritto da Ivan Rota, Alba Parietti avrebbe lasciato la casa in cui conviveva con Fabio per poi tornarsene al quartiere Paroli, a casa sua. A parlare della loro relazione anche alcuni amici stretti della coppia, che hanno rivelato il retroscena sulla rottura: cos’hanno detto?

Come sta Alba Parietti dopo l’incidente sugli sci: “2 ragazzi mi hanno ‘usata’ come paletto”/ “Colpita da…”

Alba Parietti e Fabio Adami, come si sono conosciuti? Un colpo di fulmine sul treno

Gli amici di Alba Parietti e Fabio Adami hanno dichiarato che i due si sarebbero allontanati solo per evitare di discutere e di alimentare le divergenze e le liti. Ciononostante, secondo questi ultimi, la coppia sarebbe ancora innamoratissima. Alba Parietti è apparsa invece più risoluta nelle sue dichiarazioni e ai fan che le hanno chiesto spiegazioni sulla presunta rottura ha risposto così: “Le storie iniziano e finiscono“. Non solo, sul suo profilo Instagram Alba Parietti ha tolto tutte le foto con Fabio Adami, segno che effettivamente qualcosa non ha funzionato nel verso giusto.

Francesco Oppini, chi è l'ex compagno di Alessia Fabiani / "Le accuse di Alba Parietti? Non era vero"

I due si erano conosciuti nel 2021 con un grande colpo di fulmine. Lui, manager di Poste Italiane, ha posto fine a tutti gli anni da single della conduttrice, la quale è stata fidanzata in passato con Cristiano de Andrè. Fabio Adami e Alba Parietti si sono conosciuti in treno durante un viaggio quando lui l’aveva aiutata a sistemare la valigia. Ecco quello che ha dichiarato lei: “Durante il viaggio ne ammiravo le spalle. Poi all’altezza del lago di Bolsena sono entrata in bagno per sistemarmi e lui mi ha riconosciuta“. Da quel momento, la cena, il primo bacio e la voglia di iniziare a convivere.