Alba Parietti e Fabio Adami sono tornati insieme dopo un periodo, piuttosto breve, di lontananza segnato da un addio, come confermato da Fanpage. I due si sono conosciuti nel 2021 e, come spesso raccontato dai diretti interessati in diverse interviste, sarebbe scattato un vero e proprio colpo di fulmine. Il manager di Poste Italiane è entrato nella vita dell’attrice dopo anni di vita da single e non l’ha più lasciata. Fidanzati da quattro anni e conviventi da tre, durante questo inverno avevano deciso di interrompere il loro cammino per alcune incomprensioni caratteriali che sono state determinanti per arrivare a questa triste decisione.

Alba Parietti e Fabio Adami si sono lasciati? "È andata via di casa"/ Parlano gli amici: "Liti e divergenze"

Alba Parietti e Adami di nuovo fidanzati: perché si erano lasciati

Una separazione momentanea sarebbe stata quella tra Alba Parietti e Fabio Adami e oggi la coppia è di nuovo felice. Magari la conferma, anche indiretta, del ritorno di fiamma potrebbe avvenire sui social ad opera di Alba sulle note del grande classico “Amici mai” di Antonello Venditti! I due non hanno mai commentato quel momento delicato, ma nemmeno hanno smentito le notizie sull’addio. A riportare la notizia della rottura era stata Dagospia che avrebbe ricondotto tutto ad alcuni screzi nati dopo l’incidente sulle piste di sci a Courmayeur dell’opinionista televisiva. Per nervosismi, malintesi e incomprensioni “sembra che lei abbia dato un taglio alla sua storia con Adami e deciso di lasciare la sua casa”, scriveva il portale di Roberto D’Agostino.

Alba Parietti e il compagno Fabio Adami si sono lasciati?/ L’indiscrezione: dopo l’incidente a Courmayeur…

Vita privata di Alba Parietti e l’amore per il manager Fabio Adami

Dagli inizi della sua carriera ad oggi, la vita sentimentale di Alba Parietti è sempre stata al centro del gossip. Prima il matrimonio con Franco Oppini, da cui è nato il figlio Francesco, e la conseguente separazione, poi la relazione con il filosofo Stefano Bonaga fino al flirt con Christopher Lambert, la showgirl ha avuto una breve relazione con Jody Vender e successivamente con il principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea. Dal 2010 al 2014 è stata impegnata con Cristiano De Andrè. Adesso nella sua vita c’è Adami.