Alba Parietti è fidanzata?/ Da Franco Oppini a Christopher Lambert

Alba Parietti è fidanzata oggi?

Alba Parietti è fidanzata oppure no? Dopo una lunga vita sentimentale fatta di alti e bassi, compagni noti e scandali, sembra proprio che la conduttrice e opinionista adesso siano un po’ ferma al palo. Dopo lo scherzo de Le Iene in cui Alba ha presentato il suo finto fidanzato ventinovenne al figlio Francesco mandando lo in tilt, sembra che adesso il prossimo passo dalla Parietti sia quello di pensare ai possibili nipoti che presto potrebbero arrivare. Ma come è stata la vita sentimentale di Alba Parietti? Molto tumultuosa, questo è certo. La prima relazione importante è stata proprio quella con il padre di suo figlio, Franco Oppini, che ha sposato quando lei aveva solo 19 anni. Lui lasciò la sua fidanzata per lei e dal loro amore nacque l’unico figlio della Parietti. Dopo molti anni e una serie di difficoltà, i suoi si lasciarono e la Parietti si consolò con il filosofo Stefano Bonaga che le rimase accanto per circa sette anni.

Gli uomini di Alba Parietti: da Franco Oppini a Christopher Lambert ed Ezio Bosso

Dopo la rottura con lui, Alba Parietti incontrò alcuni uomini importanti a cominciare dal famoso attore Christopher Lambert che, alla fine degli anni ’90, la conquistò dopo un incontro a Capri a casa di amici comuni. I due ebbero una relazione di qualche mese e un ritorno di fiamma qualche anno fa, ma tutto è finito ancora una volta. Chi la segue e la conosce anche grazie ai social, sicuramente sa bene che un altro uomo importante nella sua vita è stato senza dubbio Giuseppe Lanza di Scalea. I due hanno condiviso un lungo tratto di vita insieme tant’è che lei lo annovera tra gli uomini più importanti della sua vita. Nella vita di Alba Parietti c’è stato spazio anche per Ezio Bosso, il grande musicista che lei stessa ha definito ‘la persona giusta’ ma anche in questo caso tutto è poi svanito.



