Alba Parietti e Francesco Oppini/ Lui: “Non ho nulla da rimproverarle”

Alba Parietti e Francesco Oppini protagonisti a Oggi è un altro giorno. Mamma e figlio hanno parlato del loro rapporto nel salotto di Serena Bortone e la nota showgirl ha parlato dell’infanzia del figlio, legata soprattutto alla separazione da Franco Oppini: “Lui era piccolo e imbroglione, aveva capito che con la tenerezza avrebbe potuto ottenere il massimo”. La Parietti ha aggiunto: “Io venivo vista come la maga Circe, ma in realtà sono sempre stata una madre normalissima”.

Alba Parietti, la malattia nascosta per anni/ "Ho avuto una neoplasia grave…"

Francesco Oppini ha poi parlato dei suoi affetti, sottolineando di non aver alcun tipo di sofferenza, anzi elogiando i suoi genitori: “Non c’è un ordine ben preciso. Io ho mio padre e mia madre di cui non ho nulla da lamentarmi, non mi sono mai sentito solo. Anzi, a volte stavo meglio quando non c’erano (ride, ndr). Erano presenti quando serviva esserci, nei momenti importanti, come le prime delusioni”.

Fidanzata per Francesco Oppini dopo Cristina Tomasini?/ Avvistato con una bionda

ALBA PARIETTI E FRANCESCO OPPINI A OGGI È UN ALTRO GIORNO

Nel corso del dialogo con Serena Bortone, Alba Parietti si è soffermata sulla sua meravigliosa carriera sul piccolo schermo: “Io credo di avere avuto la fortuna di aver lavorato con tutti i grandissimi della televisione. Devo tantissimo alla genialità crudele di Gianni Boncompagni. Lavorare con lui era durissimo, ma è stato fondamentale. Lui mi ha scoperto e il successo della vita lo devo a lui. Quando lavori con persone più brave di te, impari tantissimo”.

Francesco Oppini si è poi raccontato nel privato, rivelando di essere molto permaloso: “Io sono abbastanza pacifico, ma sono anche una bella miccetta. Io sono permaloso, odio il non rispetto. Posso sbroccare, senza perdere il senno della ragione”. Incalzata dalla padrona di casa, Alba Parietti è tornata sull’amore con Franco Oppini e ha rivelato cosa la colpì del comico: “Mi piaceva fisicamente, era sexy. Era molto divertente”.

Alba Parietti, chi è il fidanzato Fabio Adami/ L'incontro ad una cena di amici…

© RIPRODUZIONE RISERVATA