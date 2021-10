Alba Parietti è Guesh Patti a Tale e quale show/ Una canzone molto sensuale…

Alba Parietti dovrà interpretare Guesh Patti, con una canzone molto sensuale, nella nuova puntata della trasmissione di Rai 1 Tale e Quale Show. Da lei ci aspettiamo una performance 10 e lode, visto che la canzone non è molto impegnativa, non richiede note alte, ma solo un tono di voce sensuale che ad Alba non dovrebbe risultare difficile. Speriamo che possa risalire la classifica senza grandi difficoltà. Quello che c’è da premettere è che la showgirl si è dimostrata sicuramente intraprendente e sebbene non tutte le esibizioni siano risultate all’altezza c’è da premiare l’impegno in un ruolo non suo.

Alba Parietti dopo Damiano dei Maneskin ha dovuto interpretare Patty Pravo in – Il Paradiso -. Nella clip di presentazione la Parietti ha lanciato una frecciatina a Panariello. Mentre è divertita dal giudizio di Malgioglio e riesce a rispondergli a tono ad ogni sua provocazione, lo stesso non può dirlo per Panariello che non le dice direttamente cosa pensa, ma da la colpa agli altri, quando sarebbe meglio dire direttamente che la performance non gli è piaciuta. Al contrario della scorsa settimana, questa volta il volto di Alba assomiglia molto a quello di Patty Pravo, quindi il trucco è stato perfetto e anche i movimenti, molto attenti e ricercati, mostrati con una certa eleganza tipico della “ragazza del Piper”.

Loretta Goggi nell’ultima puntata di Tale e quale show si è complimentata con Alba Parietti per il bellissimo lavoro che è stato fatto su di lei, soprattutto per quanto riguarda il trucco e l’impostazione della voce: 7 punti. Per Giorgio Panariello la scorsa puntata il personaggio di Damiano dei Maneskin non era adatto a lei, perchè per una donna è difficile interpretare un uomo soprattutto quando si tratta di Damiano. Questa volta che le è stato assegnato un personaggio femminile l’esibizione è stata fatta bene: 8 punti. Cristiano Malgioglio non è stato molto delicato, ha detto che dopo aver ascoltato Alba cantare dovrà andare da un cardiologo e se lui fosse stata Patty Pravo l’avrebbe denunciata.

“Hai cantato il Paradiso per me dovresti andare all’Inferno”: 8 punti. Mario Giodano approfitta per parlare dei paradisi fiscali e poi quando torna a discutere di musica si complimenta con la Parietti: 8 punti. A fine puntata Alba Parietti totalizza 41 punti e raggiunge la settima posizione. Nella classifica generale dopo la terza puntata è al nono posto con 104 punti. Simone Montedoro ha dato 5 punti alla Parietti, lo stesso ha fatto Ciro Priello che li ha ripresi da Alba per premiare il suo Freddie Mercury.

Purtroppo Alba Parietti al pubblico non piace, qualcuno si chiede come mai sia stata inserita nel talent visto che non sa nè cantare e tanto meno imitare. La scorsa settimana è stata criticata selvaggiamente dagli utenti, ma in quel caso la colpa non è stata nemmeno la sua. Interpretare Damiano dei Maneskin è difficile anche per un uomo. Questa volta Patty Pravo è più sulle sue corde ma come ha scritto qualcuno, Patty è molto di più e per imitarla non basta avere la erre moscia.

