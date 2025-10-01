Alba Parietti senza filtri sui suoi ritocchini estetici: cos'ha rivelato

Cosa si è rifatta Alba Parietti? Questa è una delle domande che più spesso vengono rivolte alla showgirl, ospite oggi, mercoledì 1 ottobre, a La Volta Buona. Ebbene, la Parietti ha sempre parlato apertamente dei ritocchini a cui si è sottoposta nel corso degli anni, senza mai nascondersi. Tra gli interventi più evidenti ci sono la mastoplastica additiva al seno, piccoli ritocchi alle labbra e una rinoplastica. La conduttrice ha poi spiegato più volte di non essersi mai rifatta il lato B, ma di aver deciso di ricorrere ad altri ritocchi perché voleva sentirsi a proprio agio con il proprio corpo.

Le sue labbra sono finite spesso al centro dell’attenzione, con molti che spesso le hanno criticate considerandole eccessive. A tal proposito, Alba ha raccontato che all’epoca le piacevano molto, ma che ad oggi non le rifarebbe, poiché avrebbe maggiore paura rispetto a quando era più giovane. “Se tornassi indietro la bocca non la rifarei. Ma ora fa parte di me“, ha detto in un’intervista a Il Corriere della Sera di qualche anno fa.

Alba Parietti parla della chirurgia estetica: cos’ha detto

Sempre nell’intervista a Il Corriere della Sera, Alba Parietti ha raccontato di aver provato il botox solo una volta negli anni ’90, agli inizi della sua carriera. Tuttavia, il risultato le era sembrato piuttosto brutto, dato che improvvisamente si era ritrovata con un’espressione rigida che le ricordava quella di “una strega di Biancaneve“. Ad ogni modo, la Parietti ha poi sottolineato di dover sempre dosare l’uso della chirurgia estetica e, soprattutto, ha invitato a scegliere con particolare attenzione i professionisti a cui rivolgersi per eventuali ritocchini o operazioni.