Irrompe l’autunno nella primavera sentimentale di Alba Parietti; il gioco di parole racconta il retroscena che sarebbe emerso nelle ultime ore – come riporta Leggo – su l’indiscrezione di Dagospia. Alba Parietti e il compagno Fabio Adami si sono lasciati: questo lo ‘scoop’ del portale di informazione solo qualche settimana dopo le parole al miele della conduttrice che aveva più volte confessato di essere innamorata e protagonista di una grande storia d’amore.

Ma perchè Alba Parietti e il compagno Fabio Adami si sarebbero lasciati? Siamo sempre nel merito delle indiscrezioni e nessuno dei due si sarebbe esposto ufficialmente sulle ruggini che avrebbero sancito la rottura. Sempre Dagospia però – come riporta Leggo – avrebbe commentato in maniera sibillina la fine della sua storia d’amore: “Le storie iniziano e finiscono”.

Alba Parietti, le tensioni che avrebbero sancito la rottura con il compagno Fabio Adami

Sempre il portale d’informazione approfondisce le ragioni che potrebbero aver sancito la rottura tra Alba Parietti e il compagno Fabio Adami ed a quanto pare avrebbe avuto un’influenza anche il recente incidente della conduttrice a Courmayeur. Come racconta Leggo, la circostanza avrebbe alimentato ulteriormente il nervosismo e la tensione di coppia al punto da portare i malintesi ad un punto di non ritorno. Proprio Alba Parietti, in virtù di quanto raccontato da Dagospia, avrebbe dunque deciso di porre fine alla relazione con il manager romano. Ad avvalorare la tesi, pare anche che la conduttrice abbia già lasciato la casa con la quale viveva appunto con il compagno Fabio Adami.

Chissà che non arrivi presto un chiarimento da parte dei diretti interessati; ad ora, non sono ancora arrivate conferme o smentite da parte di Alba Parietti e il compagno Fabio Adami a proposito delle indiscrezioni relative al capolinea della loro storia d’amore.