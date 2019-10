Alba Parietti e la morte della fidanzata del figlio/ “Così ho capito cos’è l’inferno”

Alba Parietti ricorda su Instagram la fidanzata del figlio Francesco Oppini che morì tragicamente in un incidente stradale. Lo fa con una foto in bianco e nero e un messaggio in cui ricorda quella tragedia. Luana, che all’epoca aveva 25 anni, scomparve proprio il giorno del suo compleanno. L’incidente avvenne nella notte del 18 ottobre. Era in auto quando una bicicletta le tagliò improvvisamente la strada. «Quel giorno e nei giorni, nei mesi successivi io capii cos’è l’inferno», ha scritto la showgirl sui social. Doveva essere un giorno di sorprese, invece per non investire un uomo in bicicletta la ragazza trovò la morte. «Rimarrai nel mio cuore, con quel tuo sorriso, con la tua bellezza, con quel senso di ingiustizia che non riuscirò mai a placare». Nonostante siano passati 13 anni da quella tragedia, il dolore resta vivo insieme al ricordo di Luana. «Una ferita per sempre, il dolore più forte del mondo per tua madre e per Francesco, mi figlio che ti amava. E nessuna parola o gesto non riuscì a dare conforto e consolare».

ALBA PARIETTI E LA MORTE DELLA FIDANZATA DEL FIGLIO

Alba Parietti nel suo lungo e commosso post su Instagram parla anche di quello che ha provato in quei giorni e nei mesi successivi. L’inferno per lei «è stato quel senso di impotenza rispetto a tutto ciò che era accaduto e il dolore lo strazio senza fine che ne conseguì». Niente è stato più come prima da quando Luana è morta in quel terribile incidente stradale. «Anche il mio modo di vedere la vita. Tutto sembrava così inutile». Eppure c’è qualcosa che non è mai cambiato per Alba Parietti. «Tu sarai sempre Luana bellissima, dolce e sorridente generosa nel ricordo di noi tutti». Così come non è cambiato il dolore per la sua morte, tredici anni dopo. «Nelle lacrime che verso ancora oggi ogni volta che penso alla tua vita tragicamente e ingiustamente spezzata». Alba Parietti sceglie di parlarne anche perché la madre della ragazza è deceduta. «Ora che Franca tua madre ti ha raggiunto spero abbia con te trovato pace amore bellissima». E quindi chiude il post con un saluto commosso: «Indimenticabile tesoro, adorata Luana. Nei miei occhi per sempre».





