Alba Parietti è Ornella Vanoni a Tale e Quale Show/ Dovrà puntare sulla gestualità

Alba Parietti è Ornella Vanoni: una sfida impossibile a Tale e Quale Show?

Alba Parietti è Ornella Vanoni nella puntata di Tale e Quale Show che va in onda venerdì 15 ottobre. La conduttrice dovrà imitare una delle grandi Signore della musica Italiana in uno dei suoi tanti cavalli di battaglia. L’auspicio è che riesca a mettere da parte le difficoltà e a impegnarsi fino in fondo. La cantante ha una voce particolare, ma la sua caratteristica principale è la gestualità. Dalla concorrente ci si aspetta un’esibizione non deludente.

ALBA PARIETTI/ "Giuseppe Lanza di Scalea? Gli voglio ancora bene, era un principe"

Nella scorsa puntata Alba Parietti si è esibita nei panni di Guesh Patti in “Etienne”. La popolare showgirl si impegna tanto in quello che fa, anche se il risultato non sempre la premia. Sensuale e sempre provocante, la concorrente ha esibito un look abbastanza somigliante, nonostante le sue doti canore non siano eccellenti. Una performance discreta, non eccelle ma al contempo non delude.

Alba Parietti ricorda Giuseppe Lanza di Scalea/ "Viverti è stato un privilegio"

Alba Parietti, il percorso a Tale e quale show: il parere di giuria e pubblico

Alba Parietti non sempre è stata apprezzata dalla giuria. Da quando è iniziato il programma si scontra con Cristiano Malgioglio, il quale non riesce mai ad apprezzare gli sforzi e la forza di volontà della showgirl. Il cantante ha sostenuto di trovarla fredda come un ghiacciolo e di non mostrare per niente il sex appeal di cui è notoriamente dotata. Loretta Goggi, invece, ha definito nella scorsa puntata quello della concorrente un bellissimo numero e di egual parere è anche Giorgio Panariello. Attualmente è sesta nella classifica generale.

Franco e Francesco Oppini, ex marito e figlio Alba Parietti/ "Ci siamo lasciati..."

I commenti nei riguardi di Alba Parietti sulla pagina Facebook del programma, invece, non sono lusinghieri. Non piace a nessuno, in quanto stonata e troppo spesso polemica, a detta della maggior parte dei follower. Solo Cristiano Malgioglio si ritiene riesca ad essere leale con lei, mentre Loretta Goggi viene ritenuta fin troppo benevola nei suoi confronti. C’è chi sostiene di cambiare canale durante le sue performance perché non si riesce ad ascoltarla.



© RIPRODUZIONE RISERVATA