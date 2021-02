ALBA PARIETTI E RITA RUSIC/ Dalla D’Urso le due “cougar” della tv italiana

Barbara D’Urso, nel fornire le anticipazioni della puntata di oggi, domenica 14 febbraio, di “Live – Non è la D’Urso” è stata chiara: in studio ci saranno Alba Parietti e Rita Rusic. Definite come le due “cougar” più trasgressive del mondo dello spettacolo, tanto la Parietti quanto la Rusic avranno a che fare con le ormai celebri 5 sfere. Non sappiamo ovviamente chi occuperà le cinque sedute – tenute celate fino all’ultimo – né possiamo sbilanciarci con sicurezza su quelle che saranno le critiche mosse alle due protagoniste, ma possiamo intuire che nel mirino finirà il loro modo di apparire sempre sensuali e in forma al netto di un’età che avanza. La Parietti era stata ospite a “Live – Non è la D’Urso”, già un paio di settimane fa. In quel caso si era parlato del “caso” Alain Delon-Maria Teresa Ruta, con la Parietti che aveva voluto precisare di non aver mai voluto rubare la scena a nessuno, anzi: “Io e Alain Delon ci conosciamo da anni, siamo molto amici e se devo dirla tutta, come dimostra il video che avete appena mandato in onda, è lui che ha dichiarato di averci provato con me, e non il contrario. Fra noi non c’è mai stato niente, ma è nata una grandissima amicizia, ho passato delle serate indimenticabili con lui“.

ALBA PARIETTI E RITA RUSIC A “LIVE – NON E’ LA D’URSO”

E Rita Rusic? L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori infiammerà di sicuro la discussione. Non è da escludere infatti che gli autori del programma di Barbara D’Urso puntino molto sul video pubblicato pochi giorni fa dalla “pantera croata”. Sguardo ammiccante, posa sensuale e smartphone in mano davanti allo specchio: la 61 si è mostrata con indosso unicamente un cappotto bianco a coprire – soltanto parzialmente – il suo corpo nudo. A 61 anni la Rusic ha ancora un fisico allenato e tonico: caratteristiche non possono non interessare anche i ragazzi più giovani, ammaliati dalla bellezza senza tempo e dal carattere della Rusic. Proprio un video di questo tipo, però, rischia di finire nel mirino delle 5 sfere della D’Urso: la Rusic, è certo, difenderà la sua libertà d’espressione. E c’è da scommettere la Parietti le darà manforte.



