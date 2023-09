Alba Parietti: “Ecco cosa ho imparato grazie a te…”/ La dedica d’amore a Fabio Adami conquista il web!

Alba Parietti ufficializza la lovestory con Fabio Adami

Alba Parietti torna al centro del gossip per l’ufficializzazione del nuovo amore, Fabio Adami. La showgirl e opinionista dagli occhi di ghiaccio torna al centro dell’attenzione dell’occhio pubblico nel web, per il nuovo intervento social destinato all’amato compagno, che ha fatto breccia nel suo cuore.

Alba Parietti, sfogo su femminicidi e stupri: "Cultura maschilista misogina"/ L'appello a madri e padri

Un intervento social che rende la tanto discussa Alba Parietti tra i volti vip più virali in queste calde ore di inizio settembre, su Instagram. Sul re dei social, in uno stato diramato via storie e in post pubblico, Alba Parietti condivide con il popolo nel web cosa ha imparato nella vita grazie alla sua dolce metà. Insomma, una lezione di vita che la popolare amata e odiata dagli italiani ha appreso proprio attraverso la storia d’amore avviata con il nuovo compagno, con cui lei figura da protagonisti in molti post e stati di varia natura, condivisi e divenuti virali a mezzo social.

Alba Parietti: "L'amore é un passo a due, incondizionato..."/ La dedica social al fidanzato Fabio Adami

Il messaggio social d’amore di Alba Parietti

Dopo aver celebrato i primi 18 mesi d’amore con Fabio Adami, Alba Parietti tiene a destinare a Fabio Adami delle parole particolarmente sentite: “Sono così soddisfatta di me me stessa per aver imparato (grazie a un uomo veramente meraviglioso) a godermi appieno la mia vita e la felicità -fa sapere la showgirl, del suo status reso pubblico a mezzo social, ignorando i nemici e a guardarli con distaccato disprezzo o meglio compatimento, perché alla fine ne leggi solo l’insoddisfazione e la sofferenza e ti fanno pena davvero”.

Non sono una signora 2 si farà?/ La risposta di Alba Parietti a un fan su Instagram: "Chissà, prima o poi..."

Ma non é tutto. Perché della lezione appresa grazie all’amato compagno di vita, Alba Parietti fa sapere in aggiunta: “Anche se come diceva un grandissimo Oscar Wilde, nulla li potrà far incazzare di più della tua allegria e quindi non permettere a delle persone infelici o disturbate di rovinare la magia e la bellezza della felicità che provi nemmeno per un secondo».

E, intanto, i primi sei concorrenti del Grande Fratello si raccontano in un’intervista esclusiva…











© RIPRODUZIONE RISERVATA