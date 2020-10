“Alba Parietti entra nella Casa del Grande Fratello Vip”/ Quando? Anticipazione bomba

Alba Parietti è pronta a fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Ciò che Francesco Oppini più temeva sta per diventare realtà: sua mamma farà capolino nella Casa per una sorpresa. Ad annunciarlo è Francesco Fredella su RTL 102.5, nel digital space di Viaradio autostrade per l’Italia, che oggi 8 ottobre ha ospitato il collega di Fanpage Andrea Parrella che ha confermato l’indiscrezione. “Diverse voci di corridoio vogliono Alba Parietti ospite con un probabile ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip tra domani e lunedì”. Il condizionale è d’obbligo ma l’indiscrezione c’è ed è sempre più insistente. Alba Parietti si starebbe dunque preparando ad entrare nella Casa e, probabilmente, non solo per incontrare suo figlio Francesco ma anche per avere un confronto con Dayane Mello.

Alba Parietti, confronto con Dayane Mello al Grande Fratello Vip?

Nelle ultime puntate si è tanto parlato di un avvicinamento della bella Dayane a Francesco Oppini che però è fidanzatissimo. È proprio per tutelare Cristina, la fidanzata di Francesco, e la loro storia d’amore che Alba Parietti si è intromessa, chiedendo che a suo figlio venissero mostrati i confessionali fatti da Dayane su di lui. “Non si toccano i sentimenti veri per strategie. – ha scritto la Parietti su Instagram – Il gioco non sarà mai più importante della vita vera . @_grandefratello_vip5 @alfosignorini grazie di come hai trattato la questione, perché come tu sai l’amore e gli affetti contano più di qualsiasi altra cosa e sono felicissima di esserlo una grandissima rompicoglion*, perché voglio la felicità delle persone che amo che si amano e che meritano tanto rispetto”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA