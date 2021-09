Alba Parietti ex marito e compagni: da Franco Oppini, Ezio Bosso a Christopher Lambert/ “Me la sono goduta”

Alba Parietti questa sera debutta sul palco di Tale e Quale Show 2021 e il pensiero di tutti sicuramente correrà alla sua animata vita sentimentale fatta di alti e bassi, compagni noti e scandali, ma che sembra essersi conclusa con un niente di fatto. Lei adesso attende con ansia di diventare nonna e si definisce single ma quando si tratta di lei è meglio mai dire mai, arriverà l’amore o sarà costretta a vivere di ricordi? Chi l’ha seguita in questi anni conosce qualche sua peripezia in amore e sa bene che la sua vita sentimentale è stata tumultuosa anche se la prima relazione importante è stata quella con Franco Oppini, diventato il padre di suo figlio.

E’ convolata a nozze con lui quando aveva solo 19 anni ma dopo molti anni e una serie di difficoltà, l’amore finì e a quel punto la Parietti non trovò più la stessa pace. Alba Parietti provò a ricominciare con il filosofo Stefano Bonaga, con il quale rimase per circa sette anni, ma anche in quel caso tutto si concluse con un niente di fatto.

Naturalmente tra gli ex di Alba Parietti non possiamo non menzionare Christopher Lambert che, alla fine degli anni ’90, la conquistò dopo un incontro a Capri a casa di amici comuni. I due si conobbero e diedero vita ad una relazione di qualche mese che, nonostante un ritorno di fiamma negli anni scorsi, si è comunque consumata presto. Chi segue i social di Alba Parietti non ha potuto fare a meno di scoprire del grande legame che c’era e che c’è ancora con Giuseppe Lanza di Scalea. I due hanno condiviso un lungo tratto di vita insieme tant’è che lei stessa lo ha definito, insieme al padre di suo figlio, uno degli uomini più importanti della sua vita. Infine, tra gli ex di Alba Parietti, non può mancare lo scomparso Ezio Bosso, il grande musicista che lei stessa ha definito ‘la persona giusta’ anche se le circostanze hanno un po’ rovinato tutto.

