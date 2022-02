Alba Parietti, ex moglie Franco Oppini/ Il figlio Francesco: “Ci sono sempre stati”

Alba Parietti: ex moglie Franco Oppini

Alba Parietti e Franco Oppini si sono sposati nel 1981. Il matrimonio è durato meno di dieci anni: nel 1990 si sono separati e nel 1997 hanno divorziato. Hanno avuto un figlio Francesco, nato nel 1982. Dopo la fine del matrimonio con Oppini, la Parietti ha avuto una relazione di cinque anni con il filosofo Stefano Bonaga. Successivamente la showgirl è stata legata anche all’attore Christopher Lambert, al finanziere Jody Vender, al principe Giuseppe Lanza di Scalea e a Cristiano De André. Qualche anno fa la Parietti aveva duramente criticato l’ex marito per il racconto del loro primo incontro durante un’intervista: “Racconti l’inizio della nostra storia dicendo che arrivai a teatro, andammo a cena, tu mi snobbasti, mi chiedesti di accompagnarti in albergo e io tipo grupie ti segui… 9 anni passati insieme, una vita di rispetto reciproco, dovrebbero indurre chiunque dall’evitare simili poco verosimili ricostruzioni”, aveva scritto su Instagram.

Alba Parietti, i suoi ex: Da Franco Oppini a Christopher Lambert/ Anche Ezio Bosso?

Francesco Oppini: il rapporto con mamma e papà

Francesco Oppini, classe 1982, è l’unico figlio della showgirl Alba Parietti e del comico Franco Oppini. Commerciante di auto e commentatore sportivo, Francesco si è fatto conoscere per aver partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistato da LaPresse, Francesco ha parlato del rapporto con i suoi genitori, a cui è molto legato: “Si sono separati quando ero piccolo e nonostante entrambi facciano un lavoro che li impegna tanto, molto esposto, ci sono sempre stati per me”. Di mamma Alba ha detto: “Abbiamo un rapporto molto stretto. A tratti burrascoso perché siamo simili, ma siamo unitissimi. È sempre stata presente, vicina, autonoma, non ha mai chiesto un euro a nessuno”. Il giovane Oppini è fidanzato da qualche anno con Cristina Tomasini.

LEGGI ANCHE:

Francesco Oppini, figlio Alba Parietti/ L'amore per Cristina Tomasini e il ricordo di LuanaAlba Parietti: "Oliver Stone mi fissava le t*tte"/ "Sdegno? No, era solo galante..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA