Alba Parietti fidanzata?/ Alberto Matano: “Sguardo languido, sei innamorata?”. E lei…

Alba Parietti è fidanzata? Il ‘caso’ a La Vita in Diretta…

Alba Parietti è fidanzata? Il caso degli ultimi giorni finisce anche a La Vita in Diretta, dove gli ospiti del tavolo di Alberto Matano la stuzzicano sul tema. Si comincia parlando di amore e della possibilità di amare due persone. Quindi, la showgirl viene interpellata sul tema. “Tutte le persone che ho amato ho continuato ad amarle e lo farò per sempre. L’amore resta, la passione finisce. Quando ami una persona, comunque, vorresti essere l’unica persona amata”, spiega Alba Parietti.

Il conduttore poi la stuzzica: “Devo dire la verità… Vedo nei tuoi occhi uno sguardo molto languido. Alba, sei innamorata?”, chiede Alberto Matano. Lei è visibilmente imbarazzata: “Ma per cortesia… per favore… Basta!”. Fabio Canino provoca parlando di foto sui giornali, ma lei non molla e non si fa sfuggire proprio nulla.

Rita Dalla Chiesa e Fabio Canino la stuzzicano…

Ci prova anche Rita Dalla Chiesa a scalfire il muro eretto da Alba Parietti sul gossip e le voci di un nuovo fidanzato. “Non te l’ho mai chiesto, ma hai il friccicore negli occhi. Sarebbe bello, mi piacerebbe tanto che tu fossi innamorata”. La showgirl replica: “È la primavera. Ragazzi, basta”. Fabio Canino, che ammette di averlo notato appena l’ha vista nello studio de La Vita in Diretta, si lascia scappare: “Io so, ma non posso dire. Vi posso dare una esclusiva”, poi però assicura all’amica di non dire nulla. Ci si mette pure Salvo Sottile: “Me lo farai conoscere Alba?”. Lei prima dice: “Sicuro”, poi si rimangia tutto. Ma proprio Sottile le va in soccorso riportando il dibattito su Catherine Spaak di cui stavamo parlando in studio. Ma la domanda resta: Alba Parietti è fidanzata?

