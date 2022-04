Alba Parietti fidanzata?/ Sui social provoca: “Punto G è nelle orecchie non in basso”

Nelle ultime ore, Alba Parietti è ripiombata al centro del gossip. Il settimanale Chi ha paparazzato la nota showgirl e opinionista in dolce compagnia, lanciando l’indiscrezione di un nuovo amore. Nello scatto la Parietti bacia questo uomo misterioso: “La conduttrice frequenta un uomo: si chiama Fabio ed è molto affascinante”, scrive su Instagram ChiMagazine, che continua “Si sono conosciuti da poco e lui l’ha raggiunta apposta da Roma per un weekend di coccole. Anche se lei, con chi la conosce, bluffa ‘È solo amicizia’”.

Alba Parietti in ospedale: "La salute è preziosa"/ "Visite di prevenzione sempre..."

Non si sbilancia dunque la Parietti sul presunto nuovo compagno, lei che, solitamente, è invece sempre molto schietta e diretta. Lo dimostrano chiaramente i suoi post su Instagram dove, oltre a condividere aspetti della sua vita privata, affronta argomenti spesso delicati o provocatori.

Alba Parietti, il post provocatorio su Instagram: “Il punto G è nelle orecchie”

È il caso dell’ultimo post pubblicato dalla showgirl su Instagram. In questo ha affrontato un argomento che riguarda il sesso da un’ottica tutta femminile. Il post, infatti, recita: “Per le donne i migliori afrodisiaci sono le parole. Il punto G è nelle orecchie. Colui che cerca più in basso sta sprecando il suo tempo. È vero che l’uomo pensa al sesso ma se lo fa mentre gli mostri le tette ha vinto lui, se lo fa mentre ti guarda negli occhi hai vinto tu.” Una considerazione sicuramente provocatoria per gli uomini che l’avrebbero letta, a cui però i follower della Parietti sono, come detto, piuttosto abituati.

Alba Parietti/ "Mia famiglia ha normalizzato il mio successo e questo mi ha aiutata"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

LEGGI ANCHE:

Francesco Oppini/ "Mia madre Alba Parietti è una mamma un po' atipica"

© RIPRODUZIONE RISERVATA