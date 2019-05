Alba Parietti/ Francesca Fagnani: “La trovo pazzesca, ex fidanzati tremate” (Belve)

Alba Parietti, opinionista e regina dei salotti televisivi, questa sera si racconta a Belve, programma in onda su Canale 9, condotto e ideato da Francesca Fagnani. L’ex opinionista dell’Isola dei Famosi 2019 ha scelto infatti di mettersi a nudo in un’intervista senza filtri, nella quale ha svelato di non riuscire a perdonare fino in fondo gli uomini che, dopo aver condiviso parte della loro vita assieme a lei, le hanno fatto del male. “Qualche suo ex fidanzato dice che lei è una stalker, è vero?”, chiede la conduttrice in un video di anticipazioni. “Sì, come loro”, risponde l’ospite senza mezzi termini. Poi aggiunge: “Sì, sono una stalker nell’anima. Ti bastono, nel senso che non sono né una che ti fa la posta sotto casa né che ti viene a cercare né che ti riempie di messaggi, però – assicura Alba Parietti – ogni volta che posso ti rovino la vita”. Nel corso dell’intervista si parlerà quindi di amore, lavoro, ma anche di ombre e luci, con un focus sul lato più intimo e sconosciuto della diva.

Alba Parietti, “Ho paura di me stessa”

Nel mettersi a nudo a Belve, Alba Parietti ha parlato dei suoi ex e di un lato di sé poco noto al suo pubblico. “La vendetta è il mio forte…”, spiega l’ex opinionista dell’Isola dei Famosi nella didascalia di un’immagine che annuncia il suo intervento; “Se mi fai soffrire sono un gatto nero attaccato agli zebedei”. Ma è in un recente post condiviso su Instagram che la Parietti dà ai suoi follower un’idea ciò che accadrà questa sera nel formati di Canale 9: “Si salvi chi può”, scrive l’opinionista, “non mi ricordo cosa ho detto esattamente, ma so che ho paura di me stessa. Di una cosa sono certa – conferma la diva – è una gran bella intervista, inedita, profonda e divertente, grazie @frafagni @albaparietti @nove @discoverychannel @ilfattoquotidianoit @loft, ne sentirete delle belle…”. Cosa dobbiamo attenderci dal confronto che andrà in onda questa sera?

Francesca Fagnani: “Che personaggio!”

Ad annunciare la presenza di Alba Parietti nella prima puntata di Belve è stata la conduttrice e ideatrice del programma, Francesca Fagnani, che con un breve posto sul suo profilo ufficiale ha anticipato che Alba Parietti sarà al centro di un’intervista imperdibile e ricca di dettagli inediti. “Si parte con le prime due #Belve, una è lei, che dice cose ma cose che… tremate tremate tremate (ex fidanzati e pure futuri). Io la trovo pazzesca”. Francesca Fagnani, in un commento in risposta ad Alba Parietti, mette inoltre in guardia i suoi numerosissimi follower: “Io vi avverto”, anticipa la conduttrice, “dice cose, dice cose che… imperdibile, generosa, ironica e… Tremate tremate”. Sui social, intanto, sono in molti ad attendere il momento della verità con l’ex opinionista dell’Isola dei Famosi 2019. Ne vedremo delle belle? L’appuntamento è su Canale 9, questa sera, alle 22:45.

Il video di Alba Pariettia a Belve





