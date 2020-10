Alba Parietti “Francesco Oppini a letto con Dayane Mello”/ “Il gioco perverso..”

Alba Parietti “Francesco Oppini a letto con Dayane Mello? Solo un gioco perverso..”

Alba Parietti torna a parlare di Francesco Oppini sui social e anche questa volta per dire la sua su quella che sarebbe una trappola ordita ai danni del figlio all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. Nelle ultime ore i vip in casa hanno un po’ giocato al gioco delle coppie e alla fine i ragazzi avrebbero dovuto dormire con le ragazze almeno fino a che non si è scoperto che Francesco Oppini ed Eock si sono dati alla fuga. Le discussioni che ne sono nate subito dopo hanno spinto Oppini a rivedere un po’ la sua situazione dicendosi disponibile a dormire con tutte nascondendo il suo no dietro problemi logistici. Sulla questione è intervenuta quindi Alba Parietti che sui social ha definito tutto questo un gioco perverso per far finire a letto insieme Francesco Oppini e Dayane Mello (coppia che sta infastidendo non poco la bella conduttrice e opinionista).

Alba Parietti attacca poi chi continua a prenderlo di mira per boicottarlo e…

Alba Parietti scrive su Instagram: “Francesco rifiuta con educazione il gioco perverso di finire a letto con DAYANE , siamo arrivati al paradosso che, le stesse donne che lo mettevano in guardia dalle attenzione della modella, dicendogli che doveva pensare a chi da fuori guardava e soffriva per le sue troppe ossessive attenzioni, sono esattamente le stesse che ora , lo trovano irrispettoso perché non accetta di dormire con lei”. La sua arringa poi continua parlando di Francesco Oppini come di un ver signore perché non ha offeso nessuno sottraendosi a questo “gioco perverso” per non “mettere in imbarazzo per l’ennesima volta la fidanzata che ama e farle del male. E ovviamente lo fa per paura della madre , non perché e ‘ un uomo e non un burattino”. La conduttrice è convinta che suo figlio sia stato preso di mira per essere messo in cattiva luce “facendolo passare per un subdolo stratega” ma non è così.



