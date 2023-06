Alba Parietti: “Franco Oppini? Ci innamorammo subito”/ “Io e Valeria Marini rivali? Ecco la verità

Alba Parietti e l’amore con Francesco Oppini: “Lui era impegnato, lasciò l’altra e io feci la parte della ruba-mariti”

Partirà il 29 giugno “Non sono una signora“, programma Tv con Alba Parietti alla conduzione, il programma in cui alcuni vip si travestono da drag queen pronto da diversi mesi e finalmente sbloccato. La showgirl ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, riferendosi agli effetti dei cambi di vertice: “Appena sono arrivati i nuovi, si è sbloccato il mio show Non sono una signora, dal 29 giugno, cinque prime serate su Rai2. Quindi bene, forse tutto questo bacchettonismo non c’è”.

Nell’intervista, Alba Parietti ha parlato anche della sua vita privata, ripercorrendo gli amori di una vita e, in particolare, uno dei più significativi, quello con Franco Oppini: “Dopo un giro notturno per le vie di Torino, Franco mi invitò per un weekend in Romagna. Andai con un’amica che si fidanzò subito con Jerry Calà. Lui era impegnato, lasciò l’altra e io feci la parte della ruba-mariti anche se di solito sono i mariti a volere essere rubati. Ci innamorammo e fu subito Francesco“. Alba Parietti si è anche definita innamorata di Claudio Baglioni: “Creai un club di fedelissime di Claudio, la cassetta della posta si intasò di lettere, papà ebbe una crisi di nervi. Siamo amici, il suo è stato il primo concerto che ho visto con Fabio”.

Alba Parietti è stata per anni espressione assoluta di femminilità. Alba Parietti si è espressa anche su eventuali flirt con calciatori: “Ci provarono in tanti, ci riuscì solo uno, stop“, ma non si trattò di Diego Armando Maradona: “Non ero il suo tipo, gli piacevano più… semplici. Generoso, travolgente, che serate con lui e Gianni Minà”. Scherzando, poi Alba Parietti ha dichiarato: “Oggi a 61 anni mi dicono che ne dimostro 20, beh facciamo 30. A 17 ne dimostravo 20″.

Negli anni Ottanta fu destinataria di doni e regali da parte di uomini noti e potenti, cosa che a sua detta non l’ha mai scalfita: “Auto e gioielli, pure gli emiri. Mi telefonava Gianni Agnelli, gentile e discreto. Però mi è sempre piaciuto snobbare i ricchi. Ho avuto storie solo con uomini che mi attraevano, magari discutibili, ma non che mi fossero utili”. Tra gli aspetti trattati nell’intervista anche quello relativo ai grandi personaggi maschili con cui ha lavorato in televisione: “Lavorare con Baudo e Boncompagni era facile, due mostri di bravura, super professionali”. Alba Parietti ha anche parlato del suo rapporto con Valeria Marini: “Le voglio molto bene, siamo diverse, comunque considerate due icone, è divertente, tenera e affettuosa. Mai vista come rivale”.

