Alba Parietti “Frasi sessiste? Francesco Oppini deve scusarsi”/ “Non ha alibi per..”

Dall’infelice frase delle sfilate in autostrada a quelle su Dayane Mello che “se va a Verona la violentano” a quelle su Flavia Vento “una donna da prendere a botte”, tutti questi scivoloni stanno mettendo Francesco Oppini alla gogna proprio perché frasi imperdonabili di cui può solo chiedere scusa e, forse, lasciare il programma. Il Grande Fratello Vip 2020 in questi ultimi tempi non è stato facile per lui ma in questo momento anche la mamma Alba Parietti ha deciso di schierarsi contro di lui parlando di frasi condannabili e chiedendo al figlio di fare le sue scuse ad una “categoria di persone spesso vessate” in un lungo post che ha rilasciato su Instagram proprio nelle scorse ore. La showgirl non prende mai davvero le distanze dall’amato Francesco ma condanna fortemente le sue frasi proprio come farebbe una qualsiasi madre obbligando suo figlio a chiedere scusa e rimediare all’errore.

Alba Parietti “Frasi sessiste? Francesco Oppini deve scusarsi”

In particolare, Alba Parietti ha puntato il dito contro Francesco Oppini reo di aver fatto delle battute venute troppo male e che hanno offeso delle donne solo per “il gusto della battuta conviviale” ma questo non significa nulla perché la donna non tiene conto del contesto e nemmeno dei toni ma condanna le frasi pronunciate dal figlio in televisione: “Sono frasi che non si dicono e offendono le donne in generale e toccano temi troppo delicato su cui non ci si deve permettere mai di scherzare . L’utilizzo di certe parole è importante le vanno pesate , soprattutto di questi tempi. Deve chiedere scusa . Senza tante giustificazioni che ce ne siano state o no è totalmente irrilevante.. Il contesto e il tono scherzoso non sono alibi sufficienti”. Cosa farà Francesco Oppini questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA