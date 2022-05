Alba Parietti, fuga d’amore con il fidanzato Fabio Adami/ Baci nel mare di Ibiza e…

Alba Parietti e il fidanzato Fabio Adami ad Ibiza

Alba Parietti ha ritrovato l’amore e, serena e felice della propria vita sentimentale, la showgirl non si nasconde più. Dopo le indiscrezioni su una presunta storia d’amore con Fabio Adami, dirigente 55enne di Poste Italiane, la Parietti non si nasconde più e si gode la nuova storia d’amore alla luce del sole. Accanto a Fabio, Alba ha ritrovato la voglia di vivere con serenità una relazione che oggi la rende estremamente serena. Fabio ha così conquistato il cuore di Alba che la showgirl definisce “un uomo normale, di quelli che si alzano alle sette per portare il figlio a scuola e poi andare a lavorare”.

Una normalità che ha fatto breccia nel cuore della Parietti che, dopo anni da single, ha deciso di rimettersi in gioco godendosi ciò che la vita ha deciso di regalarle. Con Fabio, così, Alba si è concessa una fuga d’amore come mostra il settimanale Chi nel numero in edicola dall’11 maggio.

Alba Parietti e Fabio Adami sempre più complici e innamorati

Un assaggio d’estate per Alba Parietti e Fabio Adami che hanno scelto Ibiza per concedersi una fuga d’amore tra baci e abbracci in mare. Le foto sono state pubblicate da Chi, ma anche dalla stessa Alba che, sul proprio profilo Instagram, come potete vedere più in basso, ha condiviso proprio le foto della sua vacanza ad Ibiza con il fidanzato Fabio. “F and A ❤️ La mia migliore stagione”, scrive Alba svelando di essere innamorata e felice.

Sarà un’estate all’insegna dell’amore, dunque, quella di Alba che ha deciso di cominciare a godersi la bella stagione trascorrendo qualche giorno con Fabio ad Ibiza, uno dei suoi posti preferiti.

