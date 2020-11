Alba Parietti “Fulvio Abbate querela mio figlio?”/ “Francesco Oppini avrebbe detto..”

E’ da un po’ di giorni che circola in rete qualche commento di Fulvio Abbate sulla questione Francesco Oppini. Una serie di utenti avrebbero segnalato al provocatore dei commenti che il figlio di Alba Parietti avrebbe fatto nella casa del Grande Fratello Vip 2020 insieme ad altri coinquilini e questo ha spinto Abbate a chiedere a queste persone le prove video che attestino la verità annunciando querele in caso affermativo. In particolare, secondo quanto riporta novella2000.it, Abbate avrebbe spiegato: “Mi scrivono che Oppini ed altri dentro la casa del Grande Fratello starebbero ancora dicendo male di me, sostenendo che io facevo discorsi da maniaco sessuale. Bene, mi piacerebbe che mi segnalaste in quali punti ciò è avvenuto, perché ho deciso di querelare Oppini se la cosa dovesse risultare vera”.

Alba Parietti “Fulvio Abbate querela mio figlio? Pronta a ricambiare…”

Al momento non sembra che ci siano video a riguardo ma le parole del provocatore hanno fatto infuriare Alba Parietti che in un video sui social ha subito rilanciato dicendosi pronta a querelare Fulvio Abbate che in più di un’occasione ha attaccato il figlio, mandandolo anche all’altro Paese e senza fermarsi nemmeno in occasione di dirette e di incontri televisivi: “Ha usato parole poco lusinghiere nei confronti di mio figlio reo di non si sa di che cosa, lui è un provocatore e quindi dobbiamo perdonargli tutto, adesso cerca le prove per poter querelare mio figlio riferendosi al fatto che lui fosse molto attento al mondo femminile. Io sono allibita dal suo comportamento, legge i commenti degli haters e minaccia querele per diffamazioni e lo farò anche io, se lui non è in grado di provare quello che sta dicendo di Francesco, oltre alla diffida ci sarebbe anche la calunnia…”. L’unica colpa di Francesco Oppini qual è? Quella di averlo incontrato.

Ecco il video del momento:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)





© RIPRODUZIONE RISERVATA