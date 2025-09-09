Alba Parietti alza la voce dopo la battuta infelice di Lucrezia Lante della Rovere in un’intervista rilasciata a La Volta Buona.

La verve di Lucrezia Lante della Rovere, unita al talento indiscusso nel mondo della recitazione, non sono certo novità; aspetti che sono emersi anche nel corso dell’ultima intervista rilasciata a La Volta Buona di Caterina Balivo. Tra una battuta e l’altra, c’è qualcosa che però ha fatto storcere il naso ad una nota collega. “…Non sono come Alba Parietti, non mi innamoro ogni 5 minuti”, questa l’uscita che potremmo definire infelice con riferimento alla conduttrice e showgirl. La definizione di battuta ‘infelice’ è postuma perchè sul momento, data la naturalezza dell’esternazione, sembrava che quel modo di scherzare fosse avvalorato da un rapporto di amicizia tra le due. Tutt’altro: Alba Parietti è intervenuta questa mattina sui social con una replica piuttosto piccata.

“Mi trovo, mio malgrado, a dover rispondere a Lucrezia Lante della Rovere; persona che mi è sempre stata simpatica e che considero una buona conoscente”, inizia così Alba Parietti nel post su Instagram in risposta a quanto dichiarato dall’attrice a La Volta Buona di Caterina Balivo. La conduttrice e showgirl mette dunque in chiaro fin da subito la natura del loro rapporto: ‘conoscente’, e non amica. Una sottolineatura necessaria per giustificare il suo fastidio per le dichiarazioni in questione. “La sua affermazione mi ha stupito e amareggiato”.

Alba Parietti in punta di fioretto: replica tagliente alle parole di Lucrezia Lante della Rovere. “Mi aspetto le sue scuse!”

Alba Parietti, sempre nella replica a mezzo social alle dichiarazioni di Lucrezia Lante della Rovere a La Volta Buona, ha proseguito avvalorando la natura dei suoi amori: sempre sinceri, intensi, e mai fugaci o ‘di passaggio’. Nel farlo, ha citato anche la sua ultima relazione con Fabio Adami. “…Per questo ho trovo le sue parole poco rispettose nei confronti della verità, ma soprattutto della profondità dei miei sentimenti e di quelli che hanno legato me alle persone importanti della mia vita”.

“Esprimere giudizi superficiali su relazioni altrui, senza conoscere i fatti, non solo può risultare stupido ma è anche un a forma di violenza…”, prosegue così Alba Parietti che non ha evidentemente gradito le esternazioni di Lucrezia Lante della Rovere. “Mi aspetto sinceramente della scuse” – ha aggiunto – “Francamente mi ha colpito e ferito la superficialità con cui tutto ciò è stato detto”.