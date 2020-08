Alba Parietti furiosa sui social/ “Le parole fanno male, odio quelli che…”

Alba Parietti torna a scrivere un lungo post su social, una sfuriata contro chi continua a mentire e contro chi mente usando le parole come coltelli e ferendo gli altri senza saperlo o, magari, facendolo di proposito. Ancora una volta la bella showgirl continua a far parlare di sè e se nei giorni scorsi lo ha fatto prendendo le parti di Andrea Bocelli reo di aver sbagliato ma anche di essere stato in grado di chiedere scusa recuperando la situazione e, proprio per questo, degno di essere graziato. Ma la questione rovente potrebbe essere legata ancora a coloro che si lamentano e chi l’ha attaccata mettendo in mostra il suo corpo senza filtri accusando invece le sue “manovre” e di voler mentire nascondendo i suoi difetti.

ALBA PARIETTI DI NUOVO FURIOSA SUI SOCIAL, CONTRO CHI?

In particolare, mettendo una foto sui social, l’ennesimo selfie, Alba Parietti attacca chi parla senza sapere niente, quelli che usano le parole senza capire che fanno male e che non vogliono misurarle ed evitare di offendere e poi rilancia: “ed è inutile chiedere scusa dopo, mi dispiace ma è tutto inutile. Odio chi è talmente presuntuoso da credere di conoscerti, Odio chi sa parlare solo per messaggio perché in faccia certe cose non te le dice mai, odio chi si vanta di essere sincero… ma non venirmi a dire che ascolto solo ciò che mi piace e mi fa comodo perché hai sbagliato persona”. La sfuriata poi sembra davvero diretta contro qualcuno, ma chi? Forse Alba Parietti continua ad inveire contro il settimanale Oggi o c’è qualcuno di cui non conosciamo ancora il nome?

Ecco il post integrale di Alba Parietti:





© RIPRODUZIONE RISERVATA