Alba Parietti, gli ex fidanzati/ Da Bonaga a Lambert, da Lanza Di Scalea a De André

Alba Parietti, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è finita spesso sotto i riflettori per i suoi numerosi flirt e fidanzamenti, al di là dell’ex marito Franco Oppini, da cui ha avuto il figlio Francesco. La showgirl è stata legata anche al filosofo Stefano Bonaga, conosciuto nel 1990 durante una partita di calcio a Bologna. “Quella con Stefano è stata una storia d’amore bella e importante, dall’inizio alla fine. È stato capace di sorreggermi, di consigliarmi, mi ha dato tanto sia sul piano affettivo che intellettuale. Con lui sono cresciuta molto anche culturalmente e di ciò gli sarò sempre riconoscente”, disse la Parietti, come riporta AdnKronos, quando finì la storia d’amore con il professore universitario. Nel 1996 Alba conobbe Christopher Lambert, incontrato nella residenza di Diego Della Valle. I due vissero una forte passione, poi vi fu un ritorno di fiamma nel 2016: “Dopo vent’anni, ci siamo rivisti a Torino non avevo alcuna aspettativa ma improvvisamente si è riacceso tutto: passione, entusiasmo, mi ha coinvolto al punto che anch’io ho pensato che potesse ricominciare qualcosa”, raccontò la showgirl a Chi.

Alba Parietti ha avuto un flirt anche con il finanziere Jody Vender, prima di conoscere uno dei più grandi amori della sua vita, Giuseppe Lanza Di Scalea, una storia lunga più di sei anni. Il principe, scomparso a fine 2020, è stato ricordato così da Alba Parietti: “Giuseppe, sei stato l’uomo migliore del mondo, il padre per Giulia più amoroso, dolce e presente, per me l’amico più grande della vita. Sei stato per tutti un sole meraviglioso che scaldava l’animo con gentilezza e sorriso”. E ancora: “Mi hai sempre aiutato e sostenuto fino all’ultimo hai sostenuto Francesco nel momento più difficile della sua vita e nelle sue battaglie. Mi sei stato vicino quando mia madre se ne è andata. Abbiamo condiviso vita e morte. Grandi tragedie e grandi gioie. Mai nulla di brutto, in 20 anni mai una parola, un gesto, qualcosa che mi abbia fatto male: non mi hai mai deluso. Mai. Solo cose bellissime e ricordi meravigliosi”. Alba Parietti ha avuto una relazione anche con Cristiano De André fra il 2010 ed il 2014.

