Alba Parietti, gli ex fidanzati/ Da Giuseppe Lanza Di Scalea a Christopher Lambert

Alba Parietti è famosa per la sua bravura e la sua bellezza, ma anche per i suoi numerosi flirt e fidanzamenti. Al di là di Franco Oppini, senza dubbio l’ex più famoso, da cui ha avuto anche un figlio, Francesco (l’unico della soubrette), nel corso della sua luminosa carriera l’artista a 360 gradi ha avuto a che fare con numerosi uomini che sembravano potessero diventare quelli della sua vita, a cominciare dal filosofo Stefano Bonaga, conosciuto nel 1990, l’anno in cui terminò il matrimonio con l’attore veneto del gruppo “I Gatti Di Vicolo Dei Miracoli”. “Mi ha acculturato – aveva raccontato durante un’intervista Alba Parietti, parlando del suo ex, originario di Bologna – mi ha fatto fare delle cose straordinarie, mi ha fatto continuare a fare una strada che io avevo iniziato con mio padre. Siamo stati insieme sette anni, è stato un rapporto turbolentissimo. Mi ha fatto fare delle cose straordinarie, mi ha dato un’allure che io non avevo, mi ha acculturato”.

La storia con Stefano Bonaga si concluse nel 1996 quando poi Alba Parietti incontrò a Capri un altro dei suoi ex più famosi, leggasi Christopher Lambert, incontrato nella residenza di Diego Della Valle. I due vissero una forte passione più che un amore, poi vi fu un ritorno di fiamma nel 2016, come aveva raccontato all’epoca la stessa soubrette a Chi: “Lo scorso dicembre, dopo vent’anni, ci siamo rivisti a Torino non avevo alcuna aspettativa ma improvvisamente si è riacceso tutto: passione, entusiasmo, mi ha coinvolto al punto che anch’io ho pensato che potesse ricominciare qualcosa”.

ALBA PARIETTI, GLI EX FIDANZATI: IL FLIR CON JODY VENDER E CRISTIANO DE ANDRE’

Alba Parietti ha avuto un flirt anche con il finanziere Jody Vender, prima di conoscere uno dei più grandi amori della sua vita, Giuseppe Lanza Di Scalea, una storia lunga sei anni, durante i quali il principe è stato anche un punto di riferimento per il figlio Francesco Oppini. L’uomo, scomparso a fine 2020, era stato ricordato così da Alba Parietti: “Giuseppe, sei stato l’uomo migliore del mondo, il padre per Giulia più amoroso, dolce e presente, per me l’amico più grande della vita. Sei stato per tutti un sole meraviglioso che scaldava l’animo con gentilezza e sorriso”.

“Mi hai sempre aiutato e sostenuto fino all’ultimo – aveva ricordato ancora Alba Parietti – hai sostenuto Francesco nel momento più difficile della sua vita e nelle sue battaglie. Mi sei stato vicino quando mia madre se ne è andata. Abbiamo condiviso vita e morte. Grandi tragedie e grandi gioie. Mai nulla di brutto, in 20 anni mai una parola, un gesto, qualcosa che mi abbia fatto male: non mi hai mai deluso. Mai. Solo cose bellissime e ricordi meravigliosi”. L’ultima storia nota di Alba Parietti è quella con Cristiano De Andrè fra il 2010 ed il 2014: i due erano amici da una vita e fra di loro era scoppiata l’amore, prima di un “ritorno alle origini”.











