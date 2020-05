Alba Parietti: “ho avuto il coronavirus”/ “Iniziato con mal di gola, ora sono immune”

Pubblicità

Alba Parietti confessa di aver contratto il coronavirus. La showgirl, ospite di Cartabianca, ha raccontato di essersi ammalata lo scorso 9 marzo, ma di averlo scoperto in seguito grazie ad una serie di esami che hanno evidenziato la presenza di anticorpi nel suo sangue che la rendono ummine al Covid-19. Tutta sarebbe cominciato lo scorso 9 marzo quando Alba Parietti ha cominciato ad accausare stanchezza, mal di gola e un semplice raffreddore. Tutti sintomi di un male di stagione che, tuttavia, hanno preoccupato la showgirl quando si è resa conto di avere 37.8 di febbre. “E’ successo il 9 marzo, è cominciato con un mal di gola, un po’ di raffreddore, una sensazione di spossatezza e qualche linea di febbre. A 37,8° ho chiamato il medico e con la semplice tachipirina la febbre è sparita. All’epoca c’era il collasso degli ospedali in Lombardia e ad una che aveva avuto due linee di febbre non davano retta nemmeno al telefono”, ha spiegato la Parietti che è stata una delle prime ad allarmarsi usando la mascherina sin da metà febbraio.

ALBA PARIETTI: “HO AVUTO IL CORONAVIRUS, ORA SONO IMMUNE”

Pur non avendo la certezza di essere stata contagiata dal coronavirus, Alba Parietti, dopo aver avuto mal di gola e febbre, ha deciso di autoisolarsi dal resto della sua famiglia trascorrendo due settimane in quarantena per scongiurare ogni pericolo. “Ho fatto delle ricerche e mi sono confrontata con altre persone. Mi sono chiusa in camera, sigillata, isolandomi dal resto della mia famiglia. Ho fatto una quarantena autonoma per quattordici giorni, per scelta mia. Adesso sono immune, attraverso il test sierologico ho scoperto di avere degli anticorpi neutralizzanti”, ha raccontato a Cartabianca. La certezza di essere una dei tanti italiani colpiti dal coronavirus è arrivata pochi giorni fa quando, dopo essersi sottoposta ad una serie di test sierologici, ha scoperto di aver sviluppato gli anticorpi. “Ieri sera ho avuto le analisi definitive – ha detto la showgirl – sospettavo come moltissime persone di avere contratto il virus anche se non avevo la possibilità di saperlo e di dimostrarlo. Adesso sono immune, attraverso il test sierologico ho scoperto di avere degli anticorpi neutralizzanti”, ha concluso la Parietti che ora sta bene.



