Alba Parietti/ “Ho avuto un tumore come Emma: diagnosi fu atroce, io sopravvissuta”

Alba Parietti sarà oggi a Live Non è la d’Urso, la trasmissione condotta da Barbara d’Urso nella prima serata di Canale 5. Nei giorni scorsi, la nota conduttrice ed opinionista ha scritto un lungo post Instagram rivolgendosi ad Emma Marrone dopo il suo annuncio shock in cui la giovane cantante salentina annunciava al suo ampio pubblico il necessario stop che da lunedì la vedrà momentaneamente allontanarsi dalle scene per problemi di salite. Problemi che, evidentemente, Emma si porta dietro da molto e con i quali ora spera di chiudere definitivamente i conti rimasti in sospeso. Problemi al momento senza un nome ufficiale ai quali però proprio la Parietti ha voluto trovare il coraggio di farlo, forse, al posto di Emma. “Emma, davvero forza, davvero ti sono vicina, davvero come tante donne ci sono passata e so, esattamente cosa si prova”, ha esordito, prima di rivelare di aver avuto anche lei un tumore all’età di 37 anni, quasi la stessa della cantante di Aradeo. “Ho avuto una neoplasia grave a 37 anni al collo dell’utero, sono stata operata d’urgenza”, ha rivelato. Importante, nel suo caso, la solerzia del suo ginecologo e di Jessica “che mi costrinse con dolcezza a sottopormi a un’accurata prevenzione”.

ALBA PARIETTI E IL TUMORE A 37 ANNI

Quello che in passato colpì Alba Parietti è lo stesso che all’età di 24 anni ha colpito Emma Marrone, ora in pausa dalla musica per potersi prendere cura di sé. “Non lo dissi né ai miei genitori né a mio figlio per non spaventarli. Ho risolto senza grandi traumi”, ha raccontato Alba Parietti nel suo lungo post Instagram in cui oggi invita Emma ad essere esempio per le tante donne che continuano a lottare. “Ma la diagnosi fu atroce da sentire: cancro. Sì, il suo nome era cancro generato dalla degenerazione del papilloma virus. Quando ti pronuncia questa parola il medico, tu pensi non stia parlando di te o a te. Invece accade. Esiste per tutti la possibilità. Esistono anche cure portentose, operazioni, terapie risolutive come lo è stato nel mio caso grazie a una prevenzione e un’immediatezza che avevo di operarmi, pagando”, ha aggiunto la Parietti. Il suo racconto è servito in particolare a dare coraggio alla giovane artista ma anche a tutte quelle donne che stanno conducendo la medesima battaglia. Poi, rivolgendosi ancora ad Emma ha chiosato: “Il senso della tua malattia sarà la tua battaglia perché tutte le donne abbiano eguali diritti , rispetto a prevenzioni e cure”. Questa sera intanto la ritroveremo nuovamente nel ruolo di opinionista a Live Non è la d’Urso, pronta a sedere in una delle temute sfere insieme – tra le altre – ad Asia Argento e Iva Zanicchi, pronte a porre le loro domande all’ospite Matteo Salvini.





