Alba Parietti, i rumors sul rinvio di Non sono una signora/ “E’ semplicemente brutto”

La programmazione televisiva, si sa, può essere una questione piuttosto intricata soprattutto quando c’è da dare spazio a nuovi format e programmi. Gli esperimenti – in particolare sul piccolo schermo – non sempre danno i frutti sperati e gli azzardi possono essere “pagati” a caro prezzo. Da diversi mesi ad esempio, c’è un programma che vive in balia di costanti rinvii e indiscrezioni sulle motivazioni alla base; si tratta di Non sono una signora, nuovo programma con Alba Parietti al timone.

Ebbene, Non sono una signora con Alba Parietti alla conduzione sarebbe dovuto andare in onda alcuni mesi fa. L’edizione è stata poi spostata, pare a più riprese, nel corso del tempo arrivando ad oggi ad essere vittima di un grosso interrogativo sulle reali possibilità di sbarcare su Rai 2. Ad alimentare il fuoco delle indiscrezioni – come riporta la pagina Instagram di ThePipol Tv – è intervenuto anche Davide Maggio con nuovi dettagli. Le sue parole seguono quanto detto dal direttore di Rai 1: “Da ieri stiamo capendo il da farsi; il 16 maggio si giocherà una delle partite di calcio dell’anno… Sul posizionamento di Non sono una signora potremmo anche prendere decisioni diverse, ci stiamo ragionando. Fra qualche giorno decideremo”.

Nel merito delle indiscrezioni su Non sono una signora – nuovo programma di Alba Parietti – Davide Maggio avrebbe dunque aggiunto: “Diciamocela tutta e una volta per tutte: Non sono una signora ha un problema, anzi due” – riporta ThePipol Tv – “Se la ragione dei continui rinvii è stata sino ad ora rintracciata nelle ostilità della nuova compagine politica verso la tematica alla base del prodotto, questo non è di sicuro il motivo centrale dell’incessante slittamento del programma“. Davide Maggio spiega dunque come la questione politica non sia l’unica matrice alla base del mancato spazio per il programma di Alba Parietti.

“Lo show di Alba Parietti sulle drag queen, infatti, a parere dei più è semplicemente brutto. I presenti alle registrazioni non avrebbero potuto far altro che constatare dei problemi importanti relativi ad una figura cardine del programma”. Dunque, dalle parole di Davide Maggio – riportate da ThePipol Tv – sarebbe la qualità del programma a destare scetticismo nei dirigenti nel merito della messa in onda del programma, al di là degli altri discorsi paventati nel corso dei mesi. “Vi basti solo sapere che a un certo punto, al termine della prima puntata, l’imbarazzante proposta è stata: ma non possiamo cambiarne una per puntata? Per non infierire, tacciamo i nomi dei protagonisti”.











