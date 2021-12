Alba Parietti, i suoi ex: Da Franco Oppini a Christopher Lambert/ Anche Ezio Bosso?

La vita sentimentale di Alba Parietti è stata piuttosto movimentata in passato. La soubrette ha vissuto grandi emozioni in amore, ma non è mai riuscita a trovare la continuità sperata. Dopo aver chiuso la storia con il marito Franco Oppini, padre del figlio Francesco, si sono susseguiti diversi flirt e relazioni importanti. Dopo la rottura, come dicevano, Alba ha avuto una storia con il filosofo Stefano Bonaga, con cui è rimasta unita per sette anni. Successivamente pare che ci sia stato un feeling speciale con l’affascinante attore Alain Delon, poi avrebbe conosciuto l’attore hollywoodiano Christopher Lambert.

Un’altra importantissima tappa sentimentale di Alba Parietti, riguarda il rapporto col Principe Giuseppe Lanza di Scalea. Lui e la soubrette sono stati insieme per diverso tempo e lei ha sempre mostrato riconoscenza nei suoi confronti, oltre ad avere speso parole al miele per l’uomo, anche dopo la sua morte.

Ci sarebbe stato, tra gli ex famosi di Alba Parietti, pure il talentuoso musicista Ezio Bosso. Il rapporto fra i due, tuttavia, non è mai decollato davvero, nel senso che – per stessa ammissione della soubrette – ci sarebbe potuto essere molto di più rispetto a quanto accaduto realmente. In ogni caso la famosa opinionista televisiva ha sempre speso parole tenere per il musicista, ma non solo. In generale, con tutti i suoi ex, la showgirl ha mantenuto buoni rapporti, ad eccezione dell’ex marito Oppini, con cui per un po’ di tempo i rapporti sono stati molto tesi, specialmente dopo la rottura.

