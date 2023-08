Alba Parietti, il commovente post per la morte del suo gatto Papu/ “Eri la famiglia che non ho più…”

Alba Parietti, il dolore “nascosto” per la morte di Papu a causa del lavoro

Alba Parietti ha da poco ultimato il suo ultimo progetto televisivo “Non sono una signora”, ottenendo anche un discreto successo. Come giusto che sia – riporta Leggo – è ora impegnata con le meritate vacanze in famiglia a Formentera in compagnia del suo compagno Fabio Adami, e del figlio Francesco Oppini. Purtroppo però, la quiete e il relax della bella stagione sono stati rovinati da una tragica notizia: la perdita del suo amato gattino, Papu.

Alba Parietti ha raccontato sui social tutto il suo dolore per la perdita del piccolo Papu, con un toccante post dedicato al suo amico a quattro zampe che da 15 anni accudiva con amore. La conduttrice – racconta Leggo – si è ritrovata a dover presentare una serata a Palmi proprio mentre viveva il dolore per il triste lutto. “Avrei tanto voluto piangere e non potevo, eri così indifeso e sofferente da stringere il cuore… Il bello e il brutto di questo lavoro è che obbliga a metterti una maschera, ti obbliga a svuotarti di te e infilare il sorriso e questo insegna a separarti dalla realtà per non sentire il dolore”.

Nel prosieguo del toccante post pubblicato su Instagram, Alba Parietti mette in risalto tutto il suo amore per il piccolo Papu, il gattino che è passato a miglior vita dopo 15 anni. “Eri famiglia per me che famiglia non ho più, mi mancherà trovarti ad aspettarmi. Ciao Papu, ero lontana ed impotente… Corri veloce quanto torno a casa e ti immaginerò sempre entrare e accoccolarti sul mio letto nelle notti di pioggia e dormire insieme alle tue fusa”. Al dolore della conduttrice si è unito anche il figlio, Francesco Oppini, anche lui con un lungo post scritto su Instagram.

“Siamo tornati dal mare e Francesca, dopo essere stata qualche ora prima al telefono con mia madre, con voce ferma mi dice: ‘vieni qui un attimo, siediti, ti devo parlare’. Avevo capito tutto… ‘Papu non c’è più’“. Queste le parole di Francesco Oppini – figlio di Alba Parietti – rispetto a come sia venuto a conoscenza della tragica scomparsa del gattino di famiglia, il piccolo Papu. “Sei stato il gatto più silenzioso, educato e tenero che abbiamo mai visto, ed il tuo amico di giochi Venghi ora ti cercherà, eccome se ti cercherà, anche se sono convinto che in qualche modo lui ora sappia che stai meglio, che sei un posto migliore al fianco di Peppino e di tutti i tuoi amichetti pelosi”. Francesco Oppini ha poi concluso: “… Un giorno saremo tutti nuovamente assieme per guardarci, respirare, correre e dormire assieme. Con amore, la tua famiglia, da sempre e per sempre. Fai buon viaggio piccola meraviglia, ora puoi tornare a vivere come piaceva fare a te”.











