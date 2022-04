Alba Parietti, il fidanzato è Fabio: chi è?/ Estraneo al mondo dello spettacolo…

Alba Parietti felicemente fidanzata?

Nuovo amore per Alba Parietti? La showgirl non ha mai nascosto di dare particolarmente importanza all’amore, ma da otto anni, la Parietti ha sempre dichiarato di essere single. Sempre schietta e sincera, non si è mai nascosta parlando anche apertamente della propria vita privata. Da qualche tempo, però, alle domande sulla sua vita privata, risponde con un sorriso non nascondendo l’imbarazzo com’è accaduto quando Alberto Matano, nel corso de La vita in diretta, le ha chiesto se fosse innamorata. Se Alba, tuttavia, preferisce non pronunciarsi, almeno per il momento, il settimanale Gente svela tutta la verità.

Nel numero in edicola di Gente, infatti, Alba Parietti appare in compagnia di un uomo con cui è stata pizzicata nel parco di Basiglio, un paese in provincia di Milano dove la showgirl vive. Tra i due, nelle foto pubblicate da Gente, Alba sorride e si lascia andare ad abbracci e sguardi complici con l’uomo che è al suo fianco.

Alba Parietti con il nuovo fidanzato: ecco chi è Fabio

L’uomo che appare accanto ad Alba Parietti nelle foto pubblicate dal settimanale Gente si chiamerebbe Fabio. Di lui, però, non si hanno altre informazioni. Il nuovo compagno della Parietti, infatti, non fa parte del mondo dello spettacolo. Come fa sapere Gente, i due si conoscerebbero da diverso tempo, ma starebbero provando a vivere la storia lontano dai riflettori.

Per il momento, però, la showgirl non ha commentato l’indiscrezione pubblicata da Gente. Di fronte alle foto che la vedono in dolce compagnia, Alba ha scelto la strada del silenzio. Dopo otto anni da single, dunque, la Parietti ha ritrovato l’amore?

