Alba Parietti, sulle pagine di Chi, parla del gossip, degli scoop di cui è protagonista e svela perché accetta l'interesse dei giornali per la sua vita.

Alba Parietti si lascia andare ad una lunga riflessione sul gossip svelando le proprie riflessioni sul numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 10 settembre 2025. La showgirl lo fa parlando di Chi e dei primi anni del noto magazine. Era il 1996, frequentava Christopher Lambert e “vivevo con Alfonso Signorini appostato nel mio giardino”. Un giorno, Signorini scavalcò la siepe per “cercare il corpo del reato e c’era perché ero in casa con Christopher”, ricorda la Parietti che poi svela come Chi l’abbia accompagnata per tantissimi anni ammettendo di non aver mai sentito il peso dell’intromissione dei giornali nella sua vita.

“Chi mi ha accompagnata per tutta la vita e, devo essere sincera, ci lamentiamo dell’intromissione dei giornali nella nostra vita privata ma quando nessuno si intromette significa che non interessiamo più“, spiega.

Alba Parietti: perché il gossip colpisce i personaggi televisivi

Nella sua riflessione sulle pagine di Chi, Alba Parietti spiega che il gossip colpisce principalmente i personaggi televisivi. “Gli attori, a meno che non facciamo qualcosa di eclatante – e non faccio riferimenti – vengono lasciati in pace. Chi lavora in tv, invece, è più bersagliato, più esposto. E dopo un po’ se ne fa una ragione_“, spiega la Parietti che ammette di aver sempre avuto un buon rapporto con i giornalisti “perché, per fortuna, a loro interessa quello che faccio”.

Poi conclude così: “Sono disponibile con i giornali non per narcisismo – che prevede un’assenza di empatia ma per presunzione. Ho la presunzione di essere interessante. E ho anche la presunzione di aver inventato, insieme a Vittorio Sgarbi, il ruolo dell’opinionista televisivo. Non abbiamo un programma nostro ma siamo fondamentali per quasi tutti i programmi”.