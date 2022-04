Alba Parietti in ospedale: “La salute è preziosa”/ “Visite di prevenzione sempre…”

Alba Parietti, in ospedale per sottoporsi ad una serie di visite preventive, ricorda ai propri followers quanto sia importante la prevenzione per salvaguardare il bene più prezioso ovvero la salute. Sempre molto diretta con i propri fan, la Parietti, sul proprio profilo Instagram, pubblica una foto scattata nella clinica in cui si sta sottoponendo ad una serie di visite, anche piuttosto invasive. Visite che la showgirl esegue periodicamente per controllare la propria salute e proteggerla con la prevenzione, fondamentale per ogni tipo di malattia.

Sotto la foto, Alba scrive così un post esortando tutte le persone che la seguono a non aver paura di sottoporsi preventivamente a visite mediche che potrebbero essere anche invasive. Un messaggio importante che i followers della Parietti hanno colto al volo ringraziandola per le parole importanti scritte su Instagram.

Le parole di Alba Parietti sulla prevenzione

“Ogni 3/4 anni Massimo visite di prevenzione, anche quelle più fastidiose e invasive con sintomi lievi vanno sempre considerate e fatte alle prime avvisaglie“. Comincia così il post con cui Alba Parietti esorta tutti a non sottovalutare i segnali che lancia il corpo sottoponendosi sempre a tutte le visite di prevenzione previste mettendo così la salute al primo posto delle priorità.

“Molte patologie, grazie anche a visite preventive possono essere guarite se curate in tempo con poco stress e facili terapie. Non è mai piacevole sottoporsi ma e’importantissimo prevenire. Ora spesso a tutti noi vengono mandati avvisi per visite specialistiche di prevenzioni e non bisogna mai sottovalutare questa possibilità che era un privilegio. Io posso dirlo tante volte grazie a questo ho evitato e risolto senza stress. La salute è il valore più prezioso e va preservato”, conclude.













