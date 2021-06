Alba Parietti, incidente ad Ibiza/ Come sta? “Quinto dito del piede spaccato”

Quale peggiore modo di iniziare le vacanze con un infortunio? Questo è quello che è successo ad Alba Parietti che, appena volata ad Ibiza per le sue vacanze, si è imbattuta in un fastidioso incidente che l’ha spinta ad abbandonare la sua parte Radical chic per darsi al “superficial cafone” come lei stessa ha scritto sui social poco fa. Mostrando il suo piede nel cestello del ghiaccio e sottolineando il fatto di essere in vacanza ad Ibiza, Alba Parietti ha rivelato di essere rimasta vittima di un incidente al piede e, in particolare, al quinto dito: “Spaccarsi il quinto dito del piede destro inciampando nel proprio giardino di Ibiza e mettere il piede nel secchiello del ghiaccio , fa molto “superficial cafone “, ho raggiunto un obiettivo che finalmente e’ l’opposto di ciò di cui vengo sempre accusata cioè essere sempre la solita #radicalchic“.

Alba Parietti vs Selvaggia Lucarelli su Giorgia Meloni/ "Articolo cattivo, aborto..."

Alba Parietti, incidente al piede ad Ibiza, come sta adesso?

Inutile dire che i commenti non sono mancati soprattutto quelli poco lusinghieri a cominciare da quelli che sottolineano le eterne vacanze ad Ibiza di Alba Parietti a quelli che non hanno gradito la foto e il piede nel secchiello del ghiaccio facendo notare che avrebbe potuto mettere tutto dentro il tovagliolo. Intanto il nome della conduttrice vola in tendenza su Twitter per via della sua partecipazione a Zona Bianca e i relativi commenti di chi è più interessato al suo aspetto e ai possibili ritocchini che alle parole che ha pronunciato. Come sta adesso? Lo scopriremo solo alla prossima storia o foto social, tra le polemiche.

LEGGI ANCHE:

Alba Parietti/ Dall'amicizia speciale con Tommaso Zorzi al testamento sui socialDa Franco Oppini a Christopher Lambert, gli ex di Alba Parietti/ "Me la sono goduta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA