Alba Parietti/ “Io, contagiata da coronavirus e vittima di minacce” (Vieni da me)

Alba Parietti a tutto tondo nel salotto di Vieni da me. La showgirl nelle scorse settimane ha raccontato di aver scoperto di avere avuto il coronavirus, ma non sono mancate di certo le polemiche. Ai microfoni di Caterina Balivo ha spiegato: «Non ho nulla di cui mi devo scusare, Courmayeur non era un luogo in cui c’erano contagi ed io ho una casa lì. Sono partita subito quando ho visto che le persone non rispettavano le varie attenzioni. Credo che sia immorale questa caccia alle streghe: ci sono stati 200 mila contagiati ufficiali e chissà quante persone si sono ritrovate nella mia posizione. Sono stata attentissima, ho mantenuto le distanze di sicurezza in casa, le mascherine ed ho fatto una sorta di auto-isolamento. Non ho infettato la persone che vive con me».

Poi, il 21 aprile, il test sierologico: «L’ho fatto perché mi era stata data l’opportunità in una clinica privata. Da questo test sierologico ho scoperto di avere gli anticorpi del virus, di essere dunque venuta a contatto con il coronavirus, mentre la mia governante non è stata infettata».

ALBA PARIETTI A VIENI DA ME

Alba Parietti ha poi spiegato: «Io sono andata a fare il test a Pavia ed i miei anticorpi erano altissimi, per fortuna ho scoperto che possono essere utile a questo tipo di sperimentazione al plasma. Era l’unico senso che potevo dare a questo momento».

La Parietti ha poi evidenziato sull’emergenza sanitaria: «Pensavo che migliorasse l’animo umano, abbiamo condiviso un momento di disgrazia collettiva, ed infatti abbiamo avuto persone che si sono sacrificate ed hanno dato la vita per noi, come medici e infermieri. Poi però vedo, come al solito, c’è chi tira il meglio e chi tira fuori il peggio. Ho ricevuto minacce, mi hanno accusata di tutto. Andrebbero denunciati quelli che usano questi momenti per continuare a tirare fuori questo animo perfido, vomitare odio su qualcuno per danneggiarlo».



