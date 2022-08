Alba Parietti: “Io e Fabio Adami destinati ad incontrarci”/ “Matrimonio? Felici così”

Un incontro casuale in treno, poi dopo una settimana un altro ancora: è nata così la storia d’amore tra Alba Parietti e Fabio Adami. I due, che ormai fanno coppia fissa da qualche mese, sono innamoratissimi. Lei, a Oggi, racconta: “Matrimonio? No, davvero. Siamo entrambi felicissimi così. Io poi penso che il matrimonio non sia benefico per la passione, anzi! Forse perché mi sono sposata tropo giovane. Nel momento della passione accecante com’è per in ora, non ne sentiamo alcun bisogno. In questa fase della mia vita mi sento come quando in una partita al 90° arriva il gol che porta la vittoria”.

L’incontro, come racconta la showgirl, è stato casuale. Era tutto scritto, ne è convinta Alba, che rivela: “È stato un incontro del destino, sul treno, per due volte di seguito. Ci siamo visti sul Milano-Roma e ci siamo scambiati sguardi di fuoco. Poi, alla fine del viaggio, lui è venuto a presentarsi. Io ero terrorizzata perché provavo sensazioni fortissime per uno sconosciuto e questo non è da me. Dopodiché sono scappata con il cuore in gola, come Cenerentola alla Stazione Termini”.

“Con Fabio eravamo destinati ad incontrarci”

Dopo il primo incontro casuale con il suo Fabio Adami, Alba Parietti lo ha visto nuovamente, una settimana dopo. “La verità è che eravamo destinati ad incontrarci, tanto che una settimana dopo ci siamo ritrovati sullo stesso treno, alla stessa ora, come in un film” ha rivelato a Oggi. Da quel momento, tra i due è nata una storia d’amore che hanno ufficializzato sui social a maggio, con una vacanza a Ibiza.

Alba è felice e non si nasconde più. Si vede sui social e non soltanto. Eppure, lei stessa, ha sempre ricevuto come “insegnamento” quello di non esibire la felicità. “Me lo diceva sempre Giuseppe (suo ex compagno, scomparso nel 2020, ndr) se è per questo. E me lo dico anche da sola. La felicità non si esibisce perché ci sono persone a cui fa male, e come sosteneva Giuseppe, le cose belle vanno raccontate solo a chi ti vuole bene. La felicità fa male a chi non ce l’ha”, conclude Alba. Eppure la sua, di felicità, è troppo grande per non esibirla e rendere il mondo partecipe. Con Fabio Adami i fiori d’arancio sono ancora lontani, ma lei non ne sente il bisogno.

