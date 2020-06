Alba Parietti/ “Io musa di Vasco Rossi? Albachiara non fu scritta per me ma…”

Si è parlato di grandi cantautori italiani e di loro muse, oggi, a La Vita in Diretta insieme a Pino Strabioli in studio e Alba Parietti in collegamento. L’argomento prende il via dalle ultime rivelazioni di Vasco Rossi sulla sua Silvia che ispirò una delle sue canzoni più celebri. La Parietti è intervenuta, incalzata dalla conduttrice Lorella Cuccarini, chiedendole se fosse mai stata la musa di Vasco: “Vasco bisogna conoscerlo, siamo amici da quando avevo 16 anni ma con Albachiara non ho alcuna caratteristica in comune”, ha replicato sorridendo. “Il grande Vasco – siamo sempre stati molto amici – iniziò a telefonarmi una sera e durante questa cena in amicizia mi canta una canzone”, ha rivelato, parlando di un suo aneddoto del passato legato al cantautore di Zocca. “Mi telefonò 20 volte in una sera, poi non lo sento più. Vado a cercare nell’album e l’unica canzone che mi sembrava di riconoscere era Quanti anni hai. Mi sentivo la sua musa, gli chiesi se potevo dire che l’aveva scritta per me ma lui mi disse di dire che per me aveva scritto Albachiara”, ha aggiunto.

ALBA PARIETTI A LA VITA IN DIRETTA: MUSA DI VASCO ROSSI?

Alba Parietti, in collegamento dalla sua abitazione ha scherzato sul tema delle muse nella musica asserendo: “La mia governante si chiama Sally, non vorrei dire…”, sempre riferendosi al mitico Vasco Rossi. La padrona di casa de La vita in diretta ha voluto sapere di più su cosa pensa Alba del rapporto che dovrebbe esserci tra artista e musa: “Il lupo non deve arrivare all’uva. Deve essere come Dante e Beatrice. Le persone che mi hanno scritto le cose più belle con me non hanno avuto relazioni né rapporti. Più ti astieni e più ispiri, appena diventi realtà un po’ finisce la magia, questi cantautori poi sono un po’ difficili nella vita…”, ha commentato. Quindi, a proposito di aneddoti, ha ricordato quanto avvenne un giorno con una sua amica palermitana: “Conoscemmo un nostro mito della canzone francese, conoscendolo era antipaticissimo e tutto il contrario di quello che ci saremmo aspettate, la mia amica lo guardò e gli disse ‘sono una sua grande ammiratrice ma che peccato averla conosciuta!'”, facendo sorridere la Cuccarini. Infine, la Parietti ha anche aggiunto: “Oltre al lupo che non arriva all’uva il segreto è non lasciarli, se li lasci scrivono cose durissime”.



