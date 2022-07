Alba Parietti ‘irriconoscibile’ su Instagram, hater: “Un vecchio trans”/ Lei replica: “Tu perfetto cogli*ne”

Alba Parietti nel mirino degli hater: “Troppi filtri nelle foto”

Alba Parietti finisce nel mirino degli hater. Colpa degli scatti pubblicati di recente su Instagram che la mostrano al top della forma ma con qualche ‘filtro di troppo‘. È ciò che hanno sottolineato molti utenti sotto gli scatti che la showgirl e opinionista ha pubblicato sul social dove è sempre molto attiva con riflessioni su vari argomenti, e che ha scatenato anche la replica della diretta interessata.

Gli scatti pubblicati da Alba Parietti su Instagram negli ultimi giorni la vedrebbero di colpo ringiovanita di molti anni, cosa che ha suscitato il sospetto e le critiche di alcuni utenti. Nonostante l’opinionista abbia chiarito in un post di divertirsi a giocare con filtri di vario genere, grazie ai quali “puoi diventare chiunque”, sono arrivati decine di commenti spiacevoli nei confronti della Perietti che, però, non è rimasta in silenzio.

Alba Parietti replica alle accuse: “Io vecchio trans? Tu perfetto coglione!”

C’è chi sotto le foto pubblicate di recente le ha scritto: “Ha cambiato completamente fisionomia, non si riconosce più, questo succede quando voi rimanere giovane a tutti i costi”; o ancora “Ma io mi chiedo il perché di tutti questi filtri”; chi ci è andato giù più duro, scrivendole “Si però anche basta con sti filtri hai 70 anni e metti i filtri che sembri 15enne poi stasera magari ti vediamo in TV e li nonostante il trucco e parrucco casca l’asino”.

Ma c’è anche chi, come riporta Dagospia, l’ha appellata ‘vecchio trans‘. Proprio questo commento ha suscitato la replica della Parietti: “Vede, sia vecchio che trans per lei sono offese, per me due realtà poetiche. – ha scritto l’opinionista, aggiungendo – Lei invece è un perfetto coglione, ignorante e sfigato. Tre cose, le assicuro, di chi può solo vergognarsi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)













