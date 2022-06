Alba Parietti, ladri in casa “spariti pezzi più importanti”/ “Non denuncio perché…”

Alba Parietti, ladri in casa: ennesimo furto

Paura e rabbia da parte di Alba Parietti, vittima dei ladri. A quanto pare non sarebbe la prima volta che il volto noto della tv resta vittima di un furto in casa. Dopo l’ennesimo colpo ai suoi danni però, la showgirl ha deciso di sfogarsi sui social e lo ha fatto in un lungo post su Instagram. La Parietti sarebbe rimasta molto turbata dall’entità del furto dal momento che i delinquenti avrebbero portato via i pezzi più importanti del suo guardaroba nella sua villa di Milano.

Alba Parietti, fuga d'amore con il fidanzato Fabio Adami/ Baci nel mare di Ibiza e...

Per Alba, quei capi avrebbero avuto non solo un valore economico decisamente importante, ma soprattutto affettivo: “Vestiti importantissimi, tipo Versace (quello del mio compleanno dello scorso anno), scarpe di Jimmy Choo, abiti storici, per me ricordi importanti, borse, pezzi di abbigliamento irripetibili”, ha scritto sul social. Nonostante questo, la Parietti ha anche fatto sapere di non avere intenzione per ora di sporgere denuncia. “Ho provato una certa rabbia nello scoprire che erano stati portati via i pezzi più importanti, ho pensato anche di fare denuncia, poi mi sono resa conto che ogni volta che pensavo di andare a farlo mi saliva la rabbia”, ha commentato. Il motivo sarebbe da rintracciare proprio nella ripetitività dei furti. Ma c’è un motivo molto più profondo per il quale avrebbe deciso di denunciare: “Denunciare la persona o le persone che penso possono essere state significa rinunciare, anche per pochi minuti, allo stato di grazia, di serenità, che vivo. Lascio a chi mi ha privato di oggetti, ricordi, abiti la soddisfazione di indossarli pur non essendo loro”.

Alba Parietti vs Simona Izzo: "Non mi faccio paparazzare"/ "Non usare questi termini"

Alba Parietti replica alle critiche degli odiatori del web

Nel suo sfogo social avuto dopo l’ennesimo importante furto in casa, Alba Parietti ha anche voluto replicare ad una serie di critiche che le sono piovute addosso nelle ultime settimane, come sempre da parte di tanti leoni da tastiera. “Non c’è più nulla da rubare. Comunque ci sono 10 telecamere. E a chi critica il fatto che io abbia una colf, vorrei dire che questo è una lavoro di totale rispetto se non si costringe una persona a mettersi in ridicolo. Non è certo questo il caso”, ha spiegato.

La Parietti ha poi voluto precisare di pagare molto bene le persone che lavorano per lei motivo per il quale “loro mi ricambiano con grande professionalità, perché il lavoro non è mai umiliante se fatto con serietà e pagato doverosamente”. Alba ha per questo invitato gli haters a rivolgere le loro critiche a coloro che “pagano tre euro l’ora i braccianti, non con me che metto in regola con 14 mensilità i miei dipendenti e li pago come meritano”. Infine ha invitato gli odiatori del web a farsi una vita, ringraziando invece coloro che continuano a seguirla con sempre caloroso affetto.

Perché Franco Oppini si è lasciato con Alba Parietti/ La differenza d'età e...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)













© RIPRODUZIONE RISERVATA